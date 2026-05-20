Prestiti in crescita da oltre un anno: cosa cambia per chi chiede credito oggi

Il mercato del credito al consumo in Italia sta attraversando una fase di ripresa consolidata. I dati di marzo registrano un +2,4% dei prestiti bancari su base annua, con quindici mesi consecutivi di crescita per i finanziamenti alle famiglie e nove per quelli alle imprese.

Si tratta di un trend che racconta un cambiamento strutturale nel rapporto degli italiani con il credito: dopo un biennio segnato da tassi elevati, cautela diffusa e una domanda compressa, il mercato torna a muoversi con continuità. La crescita riguarda sia i consumi privati sia, in misura più graduale, gli investimenti produttivi, a conferma che la ripresa del credito coinvolge l’economia reale su più livelli.

Dopo anni di restrizione, un contesto più favorevole

Per comprendere il significato di questa inversione di tendenza, è utile inquadrarla nel ciclo economico che l’ha preceduta. Tra il 2022 e il 2024 la BCE ha condotto una delle fasi di inasprimento monetario più rapide della sua storia, portando i tassi di riferimento a livelli che hanno reso il credito sensibilmente più costoso per famiglie e imprese.

La risposta del mercato è stata prevedibile: la domanda di prestiti si è contratta, le famiglie hanno rimandato progetti e acquisti, e gli istituti di credito hanno adottato criteri di valutazione più selettivi.

Con l’avvio della fase di allentamento monetario, il costo del denaro nell’area euro è gradualmente sceso fino ad attestarsi intorno al 2%. La trasmissione di questo processo al credito al consumo è avvenuta in modo lento e non uniforme – il divario tra tassi BCE e TAEG applicati ai prestiti personali rimane rilevante – ma i suoi effetti sono oggi misurabili.

Il TAEG medio sui prestiti personali è stabile, le condizioni offerte dagli istituti risultano più leggibili rispetto al recente passato e la domanda di finanziamenti cresce su base stabile da oltre un anno. Per chi ha rimandato un progetto in attesa di condizioni più accessibili, il contesto attuale merita una valutazione concreta.

Le ragioni che portano gli italiani a chiedere un prestito nel 2026

Le finalità che spingono le famiglie italiane a richiedere un prestito restano ancorate a esigenze molto concrete e diversificate. La liquidità generica si conferma al primo posto tra le motivazioni, scelta da chi ha bisogno di un margine finanziario per affrontare spese impreviste o sostenere il bilancio familiare nei momenti di maggiore pressione. Seguono l’acquisto di un’auto – sostenuto in misura crescente dal credito al consumo, con circa otto vetture su dieci acquistate a rate in Italia – la ristrutturazione della casa e il consolidamento di debiti preesistenti.

Quest’ultima categoria merita un’attenzione particolare: la sua crescita nel mix delle richieste totali riflette una strategia sempre più diffusa tra le famiglie che si trovano a gestire più rate contemporaneamente. Accorpare più finanziamenti in un unico prestito con una rata mensile inferiore consente di semplificare la gestione del debito e, in molti casi, di ottenere condizioni complessive più vantaggiose. Il profilo di chi ricorre al credito si è inoltre diversificato: la Gen X resta la fascia anagrafica più attiva per volumi, ma la Gen Z registra la crescita più sostenuta degli importi medi richiesti, segnale di un ingresso sempre più strutturato dei giovani nel mercato del credito al consumo.

Cosa valutare prima di richiedere un finanziamento

Avvicinarsi al mercato del credito con una conoscenza solida degli elementi fondamentali di un contratto di finanziamento consente di prendere decisioni più ponderate e di evitare scelte affrettate.

Il primo parametro da considerare è il TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale: a differenza del TAN, che misura il solo tasso di interesse applicato al capitale, il TAEG incorpora tutte le spese accessorie connesse al finanziamento – istruttoria, gestione della pratica, eventuali polizze assicurative obbligatorie – restituendo il costo reale e complessivo del prestito. È il dato su cui basare qualsiasi confronto tra offerte diverse.

Altrettanto rilevante è la scelta della durata del rimborso. Una rata mensile più contenuta, distribuita su un arco temporale più lungo, riduce l’impatto sul bilancio mensile ma aumenta il costo totale del finanziamento. Trovare l’equilibrio tra sostenibilità della rata e costo complessivo è uno degli esercizi più utili che un richiedente possa fare prima di firmare un contratto.

Infine, è bene ricordare che anche il profilo creditizio del richiedente – la stabilità del reddito, lo storico con gli istituti di credito e il rapporto tra debiti in corso e reddito disponibile – incide direttamente sulle condizioni ottenibili e sulla probabilità di approvazione della richiesta. Conoscere la propria posizione creditizia prima di procedere è un passaggio che riduce il rischio di sorprese in fase di valutazione.

L’importanza di confrontare i principali prodotti del credito

Sapere cosa valutare in un contratto di finanziamento è il presupposto, ma la qualità della scelta finale dipende anche dall’ampiezza del confronto che si riesce a fare tra le proposte disponibili sul mercato. Il credito al consumo italiano conta oggi tantissimi operatori attivi – banche tradizionali, istituti specializzati, piattaforme digitali – ciascuno con una propria politica di pricing, criteri di valutazione del rischio e struttura delle spese accessorie.

Questa frammentazione genera una variabilità nelle condizioni proposte che può essere molto ampia anche a parità di profilo del richiedente e di importo richiesto: due finanziamenti con la stessa rata mensile possono avere TAEG sensibilmente diversi, e due prestiti con lo stesso TAEG possono differire in modo significativo per flessibilità del rimborso, rapidità di erogazione e costi in caso di estinzione anticipata.

Rivolgersi a portali specializzati come Facile.it permette, in pochi passaggi, di confrontare online prestiti e finanziamenti dei principali istituti di credito, personalizzando la simulazione in base all’importo desiderato, alla durata e alla finalità, così da disporre di un quadro chiaro delle rate e del costo complessivo prima di procedere con qualsiasi richiesta.

Il Lazio nel quadro nazionale: un territorio ad alto ricorso al credito

Questa dinamica trova una declinazione territoriale interessante guardando ai dati del Lazio, regione in cui il rapporto con il credito al consumo si rivela strutturato e capillarmente diffuso. Secondo i dati rilevati consultando la Mappa del Credito di CRIF, Il 68% della popolazione risulta titolare di crediti attivi, con un indebitamento medio pro-capite di 28.327 euro e una rata mensile media di 254 euro.

Numeri che collocano il Lazio tra i territori italiani con una maggiore penetrazione del credito al consumo, in linea con il peso demografico ed economico della regione e con la concentrazione di popolazione urbana nell’area metropolitana di Roma.

La distribuzione delle operazioni per tipologia rivela una caratteristica interessante: i prestiti finalizzati rappresentano il 50,8% del totale, una quota superiore alla media nazionale, seguiti dai prestiti personali al 29,7% e dai mutui al 19,5%. La prevalenza dei prestiti finalizzati – quelli legati all’acquisto di un bene o servizio specifico, come un’auto, un elettrodomestico o un intervento di ristrutturazione – indica una propensione dei residenti laziali a ricorrere al credito per sostenere consumi concreti e programmati. In questo contesto, la ripresa della domanda di finanziamenti registrata a livello nazionale trova nel Lazio un terreno particolarmente fertile, con una popolazione abituata a gestire il credito come strumento

Il credito al consumo come termometro dell’economia reale

I dati sul credito al consumo anticipano spesso con qualche mese l’andamento dei consumi privati e, più in generale, della fiducia delle famiglie nella propria capacità di spesa futura. Quando le famiglie tornano a chiedere prestiti con continuità – e quindici mesi consecutivi di crescita sono una continuità significativa – significa implicitamente che si aspettano di riuscire a sostenere un impegno finanziario nel tempo: un giudizio implicito sulla propria stabilità reddituale e sulle prospettive economiche del periodo che si apre davanti a loro.

In questo senso, la ripresa del credito al consumo in Italia non è soltanto una notizia di mercato finanziario: è un indicatore dello stato di salute dell’economia reale, letto dal basso, attraverso le decisioni concrete di milioni di famiglie che scelgono di impegnarsi in un piano di rimborso mensile per realizzare un progetto, acquistare un bene o gestire una spesa imprevista. Un segnale che i dati macroeconomici aggregati faticano a restituire con la stessa granularità.