“Clear Sound Italia” il tuo punto di riferimento per la salute dell’udito

Esperienza, innovazione e assistenza continua per offrirti soluzioni affidabili, naturali e personalizzate

Clear Sound Italia è il tuo punto di riferimento per la salute dell’udito. Da anni aiutiamo le persone a ritrovare la chiarezza del suono, a comunicare con serenità e a vivere pienamente ogni momento!

Offriamo servizi completi: Test dell’udito, consulenze personalizzate, vendita e assistenza di apparecchi acustici, manutenzione e accessori. Collaboriamo con i migliori produttori di apparecchi acustici di ultima generazione e ci avvaliamo di strumenti di analisi moderni, per garantire risultati affidabili, naturali e personalizzati.

Professionalità, empatia… e risultati concreti!

PERCHÉ SCEGLIERCI? Ascoltiamo prima di proporre: Prima di parlare di apparecchi, parliamo con te. Il nostro metodo parte da un dialogo aperto, per capire davvero le tue esigenze e offrirti solo ciò che serve.

Un team di esperti sempre al tuo fianco: I nostri audioprotesisti e consulenti del suono, con esperienza da più di 40 anni nel settore, seguono ogni cliente nel tempo, garantendo assistenza post-vendita costante e controlli periodici.

Tecnologia e comfort in armonia: Tutti i dispositivi sono progettati per essere leggeri, estetici e semplici da usare, con un suono naturale e limpido.

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Ti basteranno pochi minuti per cambiare il tuo modo di sentire… e di vivere. Il primo passo per tornare a sentire bene è decidere di farlo.

SEDE FIUMICINO

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“Noi siamo qui per accompagnarti in ogni fase.”