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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 23 Aprile 2026

“Clear Sound Italia” il tuo punto di riferimento per la salute dell’udito

Esperienza, innovazione e assistenza continua per offrirti soluzioni affidabili, naturali e personalizzate

 

 

Clear Sound Italia è il tuo punto di riferimento per la salute dell’udito. Da anni aiutiamo le persone a ritrovare la chiarezza del suono, a comunicare con serenità e a vivere pienamente ogni momento!

 

Offriamo servizi completi: Test dell’udito, consulenze personalizzate, vendita e assistenza di apparecchi acustici, manutenzione e accessori. Collaboriamo con i migliori produttori di apparecchi acustici di ultima generazione e ci avvaliamo di strumenti di analisi moderni, per garantire risultati affidabili, naturali e personalizzati.

 

Professionalità, empatia… e risultati concreti!

 

PERCHÉ SCEGLIERCI? Ascoltiamo prima di proporre: Prima di parlare di apparecchi, parliamo con te. Il nostro metodo parte da un dialogo aperto, per capire davvero le tue esigenze e offrirti solo ciò che serve.

 

Un team di esperti sempre al tuo fianco: I nostri audioprotesisti e consulenti del suono, con esperienza da più di 40 anni nel settore, seguono ogni cliente nel tempo, garantendo assistenza post-vendita costante e controlli periodici.

 

Tecnologia e comfort in armonia: Tutti i dispositivi sono progettati per essere leggeri, estetici e semplici da usare, con un suono naturale e limpido.

 

PRENOTA OGGI IL TUO TEST DELL’UDITO

 

Ti basteranno pochi minuti per cambiare il tuo modo di sentire… e di vivere. Il primo passo per tornare a sentire bene è decidere di farlo.

 

 

SEDE FIUMICINO
Via delle Scuole, 25 – 00054 Roma
Tel: 327 0148079
Tel: 06 69324177

 

“Noi siamo qui per accompagnarti in ogni fase.”

 

 

 

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Tags
Clear Sound Italia Salute Udito
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