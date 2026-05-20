Delfino spiaggiato a Focene, domani il trasferimento della carcassa

La carcassa, in avanzato stato di decomposizione, era stata trovata il 13 maggio accanto alla scogliera frangiflutti

Sarà rimossa domani la carcassa del delfino, in stato di decomposizione, trovato morto la mattina dello scorso 13 maggio, spiaggiato accanto ad una scogliera frangiflutti sul litorale di Focene.

A quanto si è appreso, oggi è previsto, da parte della ditta incaricata dall’Area Ambiente del Comune, l’insaccamento della carcassa in un contenitore per poi procedere definitivamente domani al trasferimento.

In questi ultimi giorni molte sono state le segnalazioni di cittadini che sollecitavano la rimozione, a cui si è unito un video diffuso ieri su Welcome to Favelas e diventato virale, che attestava ancora la presenza del delfino ancorato e semi sepolto nella sabbia. L’esemplare, adulto, ha una lunghezza compresa tra 1,5 e 2 metri.

La Capitaneria di Porto di Roma aveva subito attivato le procedure di competenza per un eventuale esame della carcassa da parte del personale veterinario della Asl e per la rimozione e lo smaltimento. L’ultimo ritrovamento di un delfino spiaggiato sul litorale di Fiumicino si era verificato nell’agosto scorso.

Al momento, ad un primo esame – si apprende – non si erano riscontrate cause della morte dovute ad attività umane o attribuibili a particolari patologie come il morbillo, causa delle diffuse morie di delfini negli anni passati.