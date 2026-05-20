Quarta pista, il Comitato FuoriPISTA organizza un’assemblea pubblica

L’incontro si terrà il 23 maggio all’Hotel Isola Sacra: al centro il progetto di espansione dell’aeroporto, ambiente, salute e qualità della vita

Il Comitato FuoriPISTA ha organizzato per venerdì 23 maggio, alle ore 17.30, un’assemblea pubblica presso l’Hotel Isola Sacra di Fiumicino, in via della Scafa 416, per discutere del progetto di espansione dell’aeroporto Leonardo da Vinci e della prevista realizzazione della quarta pista.

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, nasce con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni e approfondimenti sul tema, alla luce del recente dibattito tornato al centro dell’attenzione nazionale dopo la presentazione del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti.

Negli ultimi giorni, infatti, sul futuro dello scalo romano si sono susseguiti annunci istituzionali e prese di posizione da parte dei diversi soggetti coinvolti. Tra questi anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha parlato della quarta pista durante la presentazione del Piano aeroporti, oltre ad Aeroporti di Roma e all’amministrazione comunale di Fiumicino.

Secondo il Comitato FuoriPISTA, l’incontro servirà ad approfondire diversi aspetti legati all’opera, tra cui l’impatto ambientale, l’inquinamento acustico e atmosferico, le ricadute sulla salute dei residenti e le prospettive di sviluppo dello scalo.

“Nel corso dell’assemblea interverranno esperti del settore, politici e amministratori, con l’obiettivo – spiegano gli organizzatori – di aprire un confronto pubblico basato su dati e informazioni tecniche. L’invito alla partecipazione è rivolto ai cittadini, alle associazioni del territorio e ai rappresentanti delle istituzioni”.