Fiumicino, approvato all’unanimità l’ordine del giorno sull’attivazione dell’ambulatorio pediatrico nei giorni festivi

Bonanni, Di Genesio Pagliuca e Petrillo: “Servizio necessario per famiglie e bambini. Ora confronto concreto con Regione e Asl”

Un ambulatorio pediatrico attivo nei giorni festivi alla Casa della Salute di Fiumicino-Isola Sacra. È quanto chiede l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale su proposta dei gruppi di opposizione. Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri Barbara Bonanni, Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo, che parlano di “un risultato importante” nato dall’ascolto delle esigenze delle famiglie del territorio.

“In qualità di capigruppo esprimiamiamo soddisfazione per l’approvazione unanime, da parte dell’intero Consiglio comunale, del documento da noi presentato sull’attivazione, nella Casa della Salute di Fiumicino – Isola Sacra, di un ambulatorio pediatrico operativo nei giorni festivi.” dichiarano Barbara Bonanni, Sinistra Italiana e Reti Civiche, Ezio Di Genesio Pagliuca, Partito Democratico e Angelo Petrillo, Lista Civica.

“Si tratta di un risultato importante – sottolineano – ottenuto grazie a un lavoro costante di ascolto del territorio e di confronto con le famiglie, che da tempo segnalano una criticità evidente: l’assenza di un presidio pediatrico attivo nei giorni festivi. Una mancanza che costringe molte persone a rivolgersi ai comuni limitrofi, con disagi logistici, tempi di attesa più lunghi e un carico ulteriore sulle strutture di Pronto Soccorso, già sotto pressione”.

“La popolazione di Fiumicino e Isola Sacra, un territorio in continua crescita – aggiungono i consiglieri – con una presenza significativa di bambini e famiglie giovani, ha diritto a un servizio sanitario territoriale adeguato, stabile e facilmente accessibile. Per questo riteniamo fondamentale che l’Amministrazione comunale instauri un dialogo strutturato con la Regione Lazio e con la ASL Roma 3, finalizzato alla ridefinizione e al potenziamento dei servizi sanitari territoriali, con particolare attenzione alle persone più fragili e l’attivazione di un ambulatorio pediatrico nei giorni festivi”.

“L’approvazione unanime del nostro documento rappresenta un segnale politico chiaro – evidenziano – la salute dei cittadini deve tornare al centro dell’agenda istituzionale. Ora è necessario che alle parole seguano i fatti, con un percorso concreto che porti all’attivazione piena e funzionale di un ambulatorio pediatrico festivo, stabile e continuativo nonché a un confronto costante con Regione e ASL per garantire servizi realmente rispondenti ai bisogni del territorio”.

“Come opposizione continueremo a vigilare, a proporre e a lavorare affinché questo impegno non resti solo sulla carta, ma si traduca in risposte reali per le famiglie e per tutti i cittadini di Fiumicino.” concludono i consiglieri Barbara Bonanni, Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo