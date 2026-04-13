Darsenamed, l’eccellenza della sanità privata a Fiumicino

Tecnologia avanzata, specialisti di alto livello e un approccio umano per la salute a 360 gradi

di Fernanda De Nitto

A Fiumicino la sanità privata si compone di alcune importanti eccellenze dedicate alla salute di tutti i cittadini, tra cui spicca il Poliambulatorio Darsenamed di Via delle Gomene, 13/15

Professionalità, sicurezza e accoglienza sono i pilastri che rendono il Poliambulatorio Darsenamed un punto di riferimento per la salute nel territorio. Il centro è un’eccellenza locale dedicata alla salute dove con competenza, tecnologia e umanità si privilegia la cura del paziente, con un approccio completo dedicato al benessere in tutti i suoi aspetti, dalla prevenzione alla diagnosi, fino ai trattamenti specialistici.

Titolare della struttura è il dott. Alessio Vittorio Saracino, Amministratore Delegato della società, specializzata sia in Italia che in Svizzera nel settore della sanità privata e nella gestione di strutture debitamente autorizzate.

Quali le specializzazioni presenti presso la struttura di Fiumicino?

“Il Poliambulatorio, in possesso di 32 autorizzazioni, dispone di un’ampia gamma di servizi medici specialistici utili per rispondere a tutte le esigenze di salute. I professionisti presenti nel centro sono nella maggior parte dei casi operanti presso strutture ospedaliere o docenti universitari in cattedra o in congedo. Tra le specializzazioni presenti vi sono: cardiologia, con diagnosi avanzate e trattamenti personalizzati, neurologia per i disturbi del sistema nervoso e le patologie neurodegenerative, endocrinologia per la gestione delle patologie ormonali e delle malattie metaboliche, ginecologia per la salute femminile in tutte le fasi della vita, ortopedia per la cura dell’apparato muscolo scheletrico, l’oculistica per visite specialistiche ed esami, l’otorinolaringoiatria per le patologie di naso, orecchie e gola, la dermatologia con la diagnosi e il trattamento della patologie della pelle, la medicina interna per una valutazione globale dello stato di salute del paziente, la fisioterapia con programmi riabilitativi personalizzati, l’osteopatia per il benessere strutturale del corpo e la nutrizione con consulenze personalizzate”.

Una delle eccellenze ed unicità del centro Darsenamed di Fiumicino riguarda la medicina estetica. Nello specifico cosa proponete ai pazienti?

“I nostri specialisti offrono trattamenti personalizzati e non invasivi per valorizzare la naturale armonia del viso e del corpo, migliorare la qualità della pelle e contrastare i segni del tempo. Rispettando tutti i protocolli autorizzativi ci occupiamo, con tecnologie all’avanguardia, di trattamenti non invasivi e sicuri dai risultati naturali e duraturi”.

La gestione familiare di tutta l’azienda è alla base dei valori del centro di Via delle Gomene il quale si caratterizza anche per alcuni aspetti in termini di innovazioni tecnologiche ed organizzative. Di cosa stiamo parlando?

“L’equipe di professionisti presenti in Darsenamed offre, in tema di salute, un approccio innovativo centrato sul paziente. Per garantire la massima attenzione all’interno del centro si lavora con sistemi tecnologici altamente innovativi sostenuti dalla digitalizzazione. Ad esempio per ciò che concerne il FSE, Fascicolo Sanitario Elettronico, il quale è gestito online, mediante l’applicazione di Miodottore, dove per ogni paziente è presente una scheda aggiornata dei suoi dati sanitari, con tabelle di valutazione, trattamenti effettuati e appuntamenti. Sempre per parlare di innovazione tecnologica applicata alla struttura siamo brandizzati per la strumentazione Ge Healthcare quale monoproduttore per tutto il settore ecografico, con iscrizione alla banca dati del Ministero della Salute”.

Quali altri test, analisi ed accertamenti possono essere effettuati presso Darsenamed?

“All’interno del centro è possibile effettuare l’onco test, il test genetico oncologico che rappresenta una delle frontiere più evolute della prevenzione personalizzata. La struttura è seconda in Italia per il test genetico per il tumore, essenziale per scoprire la presenza di varianti genetiche ed impostare strategie preventive tempestive e mirate. Darsenamed offre anche la possibilità di eseguire il test DNA abbinato ad ogni disciplina specialistica, utile, anche in questo caso, per l’identificazione della predisposizione genetica a sviluppare eventuali patologie”.

Come società ci sono in programma eventi o attività future legate alla salute dei cittadini del territorio?

“Stiamo organizzando una congresso, da realizzarsi sul territorio di Fiumicino, basato sull’interdisciplinarietà, con l’incontro tra vari brand, eccellenze nell’ambito delle strumentazioni e dei macchinari, dedicato alla scoperta e valutazione di alcune delle patologie più incisive presenti in Città. Stiamo poi attendendo da parte dell’Amministrazione Comunale l’adesione ad un progetto di educazione alimentare nei bambini, offrendo la possibilità di avere all’interno delle scuole un endocrinologo e un nutrizionista per incentivare la promozione di sane regole alimentari. Siamo, altresì, promotori degli studi del prof. Camillo Ricordi, medico scienziato italo americano, destinati alla longevità sana, intesa come miglioramento della qualità della vita”.

Darsenamed, con la sua equipe di professionisti, è presente in Via delle Gomene, 13/15 (Darsena) ed è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00

DARSENAMED poliambulatorio medico

– Sito web: https://darsenamed.it/

– Tel. 069712347 – 3755589098

– Email: info@darsenamed.it