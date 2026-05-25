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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 25 Maggio 2026

Prevenzione oncologica, 485 test tra Ostia e Fiumicino per “Le Rose di Maggio”

Grande partecipazione all’iniziativa della ASL Roma 3: oltre 300 cittadini agli screening gratuiti per colon-retto, mammella e cervice uterina

 

di Dario Nottola

 

 

Sono stati complessivamente 485 i test effettuati, per la prevenzione dai tumori, ad Ostia e Fiumicino in una giornata per la cura della nostra salute.

 

Si è celebrata, infatti, l’edizione 2026 di “Le Rose di Maggio”, iniziativa promossa dalla ASL Roma 3 per la prevenzione e la lotta contro i tumori.

 

In tanti si sono riversati presso la Casa della Salute di Ostia, il Poliambulatorio di Fiumicino e il Poliambulatorio di Roma di via Ramazzini per accedere agli screening gratuiti dedicati al colon-retto, alla cervice uterina e alla mammella.

 

Una partecipazione importante, oltre 300 persone, che rappresenta un forte sostegno al quotidiano impegno che mettiamo in campo all’interno delle nostre strutture. Eseguiti 485 test. Un ringraziamento particolare va alle volontarie dell’associazione L’albero delle molte vite per il prezioso contributo alla riuscita dell’evento. Non dimentichiamolo mai: la prevenzione è vita”, ha sottolineato la Asl a fine giornata

 

 

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Tags
ASl Le rose di maggio Tumori
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