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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 25 Maggio 2026

Maxi blitz dei Carabinieri tra Ostia e Fiumicino: oltre 100 militari contro droga e microcriminalità

Controlli straordinari nelle piazze di spaccio e nelle “Case Rosse”. In campo unità speciali, cani antidroga, elicottero e ispettori del NAS per verifiche in esercizi pubblici e strutture ricettive

 

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino.

 

 

Il dispositivo, messo in atto dai Carabinieri del Gruppo di Ostia in conformità con le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini, è finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti.

 

 

Sono oltre 100 i militari impiegati sul campo, supportati da assetti specialistici dell’Arma tra cui le Aliquote di Primo Intervento (API), le Squadre Operative di Supporto (SOS), unità cinofile e un elicottero del Nucleo Carabinieri. Le attività di perquisizione e controllo si stanno concentrando nelle piazze di spaccio storiche e nelle aree recentemente finite al centro delle cronache giudiziarie.

 

 

Sotto la lente degli investigatori ci sono le zone di via Forni, piazza L. Gasparri, via Marino Fasan e via dell’Idroscalo sul litorale di Ostia, nonché il complesso delle cosiddette “Case Rosse” a Fiumicino (tra via Tago, via Oder e via Vistola).

 

 

Nel corso del servizio sono impegnati anche gli ispettori del NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), incaricati di effettuare verifiche e controlli amministrativi a tappeto all’interno di esercizi pubblici e strutture ricettive della zona. Il dispositivo rimarrà attivo per tutta la giornata, con aggiornamenti operativi previsti nelle prossime ore.

(Foto di repertorio)

 

 

 

 

 

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Carabinieri case popolari Case Rosse Droga
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