Quarta pista, cittadini e politica a confronto ad Isola Sacra

Grande partecipazione all’iniziativa del Comitato Fuori Pista sul progetto di espansione dell’aeroporto di Fiumicino

di Fernanda De Nitto

Grande partecipazione all’iniziativa organizzata, ad Isola Sacra, dal Comitato Fuori Pista e dedicata alle novità riguardanti il progetto di espansione dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci e della prevista realizzazione della quarta pista.

Molti i cittadini di Isola Sacra che hanno voluto ascoltare dai relatori dell’evento, esperti nel settore, politici e amministratori, lo stato attuale della situazione, con dati ed informazioni tecniche specifiche. Presenti all’assemblea, tra gli altri, rappresentanti dell’opposizione di Fiumicino, il consigliere regionale Valerio Novelli del Movimento Cinque Stelle, l’ex Sindaco Esterino Montino e diversi referenti delle associazioni territoriali e dell’attivismo locale.

L’opposizione di Fiumicino, alla luce dei dati emersi, ha ribadito che non c’è avversità allo sviluppo aeroportuale con una ridistribuzione interna delle piste, come accade in diversi scali internazionali, ma il vero problema e la reale contrarietà a tutto ciò che riguarda la realizzazione della quarta pista.

A dimostrazione di tali affermazioni sono arrivati i dati del Governo riguardanti il Piano Nazionale degli aeroporti, dove nella bozza del documento è stata cassata la quarta pista per fare spazio al terzo hub previsto su Frosinone, ipotesi che precedentemente era stata esclusa. E’ evidente, per l’opposizione di Fiumicino, che con la costruzione del terzo hub l’ulteriore pista su Fiumicino perderebbe della sua validità ed utilità effettiva, data la tangibile ridistribuzione dei voli nel Lazio.

La stessa opposizione di Fiumicino ha più volte richiesto, a partire dalla discussione in Consiglio Comunale che vi è stata per la riperimetrazione della Riserva Statale del Litorale Romano, la realizzazione dello studio epidemiologico con analisi approfondite sull’impatto ambientale e sanitario riguardante l’espansione aeroportuale. Tali analisi, che dovrebbero essere sollecitate dall’amministrazione comunale, andrebbero realizzate da enti competenti come Arpa Lazio e aziende sanitarie locali, per valutare in modo scientifico i concreti effetti del plausibile incremento dell’inquinamento atmosferico e acustico, in particolare sulla salute dei cittadini di Isola Sacra, Fiumicino, Focene, Fregene e Maccarese ed Aranova.

Durante l’assemblea è stato poi affrontato il tema del sondaggio proposto da Youtrend per Aeroporti di Roma dove su evince che su un campione di circa 1000 residenti il 73% di essi esprime parere favorevole al Piano di Sviluppo Sostenibile del Leonardo Da Vinci. In questo caso è evidente per l’opposizione di Fiumicino che il dato è stato gestito in maniera politica, da parte dell’Amministrazione e di Adr, con domande fuorvianti incentrate prevalentemente sulle questione dello sviluppo trattato in forma generica, sull’occupazione, sulla qualità della vita e sulla crescita urbanistica senza riferimenti diretti alla realizzazione della quarta pista.

Lo sviluppo inteso quale processo naturale endemico deve tener conto, per l’opposizione di Fiumicino, di quanto la Città sia già gravata da un traffico caotico ed una viabilità che ha serie difficoltà nel gestire i grandi flussi di macchine che quotidianamente rendono i cittadini ostaggi, incrementando inquinamento ed evidenti problemi per tutti i residenti negli spostamenti quotidiani.

Dall’assemblea è quindi emersa la netta contrarietà ad uno sviluppo aeroportuale scellerato e speculativo, a discapito, invece, di una scelta ponderata che metta al centro la tutela della salute pubblica e del rispetto ambientale.