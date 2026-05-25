Leonardo Bonetti conquista ancora Fiumicino con “Tre Sorelle (Una comune privata)”: il film che racconta il sogno di cambiare il mondo

Tra ideali, ribellione e vita quotidiana: sei giovani artisti contro conformismo e populismo in una storia intensa e poetica sulla libertà di pensiero

di Alessandra Zauli

Dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti proiezioni, è tornato a Fiumicino il film “Tre Sorelle (una comune privata)” del regista fiumicinese Leonardo Bonetti. La nuova proiezione della pellicola è stat proiettata venerdì 22 maggio presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino.

Slancio rivoluzionario, comune privata e desiderio di mantenere una propria identità e personalità in un mondo che tende a omologare tutti, abbassando l’asticella del valore, della competenza e della cultura anche nel voler essere rivoluzionari bisogna essere tutti uguali e d’accordo?questa è la considerazione dopo aver assistito alla proiezione del film “Tre sorelle (una comune privata)”.

I sei protagonisti (tre sorelle ed i loro tre fidanzati) che studiano discipline artistiche all’università di Roma e cercano di dare un quid al mondo che lo possa rendere un filo migliore, si scontrano con le difficoltà della quotidianità, della vita reale, dalla difficoltà di pagare l’affitto alla perversione di un proprietario di casa.

Si scontrano con il qualunquismo ed il populismo che vorrebbero tutti allineati e incapaci di produrre, proporre iniziative fuori dagli schemi; questo accade all’interno del Collettivo politico del quale i sei ragazzi sono membri attivi da tempo anche lì arrivismo, ottusità che impediscono di avere ed accettare una visione diversa dalla propria. Ed allora per esprimere le proprie opinioni in libertà i sei ragazzi costituiscono una comune privata (dove non sono compresi solo i legami di sangue tra le tre sorelle ma sono ammessi anche i tre ragazzi) e decidono di girare un docu film, senza mezzi e con scarsissime risorse, ma con grande entusiasmo e la voglia di raccontare ognuno di loro dà il proprio apporto al film che girano ed all’intera storia, ciascuno in base al proprio carattere, alle proprie inclinazioni.

Girato in parte a Fiumicino, scelto sempre più spesso come set cinematografico, interpretato da tanti attori del nostro territorio, scritto e diretto da Leonardo Bonetti, fine autore che riesce a comprendere la società, le sue sfumature e sfaccettature in modo puntuale ed a tratti poetico. Insegnante “mitologico” della scuola media Porto Romano, ammirato e rispettato dagli studenti, visto da loro come un esempio. Non nuovo alla regia con questo film arriva sempre di più al pubblico.

“I ragazzi protagonisti del film sono pieni di ideali, passione politica apparentemente così distanti dai giovani attuali ma, in fondo – sottolinea Leonardo Bonetti – anche i nostri ragazzi lo sono a volte anche senza saperlo, i ragazzi hanno dentro di loro il seme della rivoluzione ne sono convinto”.

“Agisci responsabile pensa sostenibile” è la scritta sul manifesto che i ragazzi hanno dietro di loro durante le riunioni del Collettivo che sia il motto che guidi sempre le nostre scelte. Buona visione a tutti