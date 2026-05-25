Fiumicino investe sull’inclusione: scuole e spazi pubblici senza barriere

Dal Comune un piano organico finanziato dalla Regione Lazio: percorsi sensoriali, aree gioco inclusive e interventi per ipovedenti e persone con difficoltà motorie nei plessi scolastici del territorio

L’Amministrazione comunale di Fiumicino prosegue il proprio impegno nella costruzione di una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. È stato infatti avviato un piano organico per il superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di realizzare una città in linea con i principi di uno stato sociale moderno.

L’Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana ha curato il progetto “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, finanziato tramite bando ASTRAL SpA con fondi della Regione Lazio.

Gli interventi hanno interessato quasi tutti i plessi scolastici comunali – Asili Nido, Scuole dell’Infanzia e Istituti Comprensivi – attraverso l’installazione di percorsi sensoriali, manutenzione sui giochi già esistenti, attrezzature ludico-didattiche, casette interattive, pannelli per lezioni all’aperto, superfici antitrauma e mini campi da basket.

L’obiettivo è trasformare i cortili scolastici in vere e proprie “aule all’aperto”: ambienti accoglienti e stimolanti, capaci di favorire l’apprendimento e la socializzazione.

Il progetto ha inoltre previsto un secondo importante intervento con la realizzazione di percorsi tattilo-plantari e mappe per ipovedenti e non vedenti, oltre ad adeguamenti destinati a migliorare la fruibilità motoria degli spazi pubblici.

“L’obiettivo è quello di garantire a tutti i cittadini autonomia di movimento e pieno accesso ai servizi, eliminando ostacoli fisici e percettivi – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con nuovi interventi destinati ad ampliare ulteriormente la dotazione di giochi e attrezzature in altri plessi scolastici del territorio. Scuola che cresce, città che cresce.”