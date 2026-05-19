“Tre Sorelle (una comune privata)” dopo il successo ottenuto nelle precedenti anteprime torna a Fiumicino il film del regista Leonardo Bonetti

La proiezione è in programma venerdì 22 maggio alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino

di Matteo Fasano

Dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti proiezioni, torna a Fiumicino il film “Tre Sorelle (una comune privata)” del regista fiumicinese Leonardo Bonetti. La nuova proiezione della pellicola è in programma venerdì 22 maggio alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino.

Il film, che nelle sue prime uscite aveva fatto registrare il tutto esaurito all’Uci Cinemas del Parco Leonardo, continua a raccogliere interesse e apprezzamenti da parte del pubblico e degli appassionati di cinema indipendente. La storia racconta una moderna favola giovanile ambientata nel mondo universitario romano, tra relazioni sentimentali, crescita personale e desiderio di emancipazione collettiva.

La pellicola, scritta e diretta da Leonardo Bonetti, segue le vicende di tre giovani sorelle che convivono con i rispettivi compagni in un appartamento nel quartiere universitario della Capitale, dove studiano discipline artistiche confrontandosi con le difficoltà della vita quotidiana, le lotte studentesche e le fragilità emotive della loro generazione.

Alcune scene del film sono state girate proprio a Fiumicino, negli spazi interni della Biblioteca “Giulio Regeni”, a Villa Guglielmi e presso il Centro Anziani “Giuseppe Catalani”, mentre per le ambientazioni esterne legate al contesto universitario sono stati utilizzati luoghi reali dell’ateneo romano.

Il progetto cinematografico di Bonetti ha già ottenuto importanti riconoscimenti, con la selezione al festival “Roma Prisma Film Awards” e la partecipazione a diverse rassegne cinematografiche nazionali e internazionali. Dopo il percorso nelle sale e negli eventi dedicati al cinema indipendente, il film è approdato anche sulle piattaforme streaming, tra cui Amazon Prime Video.

La proiezione del 22 maggio rappresenta dunque una nuova occasione per il pubblico del territorio di assistere alla visione di un’opera che continua a valorizzare giovani talenti, storie contemporanee e luoghi simbolo della città di Fiumicino.