A Fiumicino un workshop europeo sul monitoraggio dei macro rifiuti fluviali

Tecnici ed esperti ambientali a confronto sul Tevere per il progetto MoMaRi del network IMPEL



di Dario Nottola

Un corso per operatori ambientali sul monitoraggio dei macro rifiuti fluviali. Sarà tenuto a Fiumicino: è il workshop del progetto MoMaRi (Monitoring Macrolitter in Rivers).

Nell’ambito delle attività dell’Istituto inerenti al network IMPEL, il 20 e 21 maggio si terrà il corso del progetto MoMaRi (Monitoring Macrolitter in Rivers), incentrato sul monitoraggio dei macrorifiuti galleggianti in prossimità delle foci.

All’iniziativa parteciperanno, oltre ai tecnici di ISPRA, ARPA e MASE, esperti ambientali provenienti da diversi Paesi europei membri della rete. Il workshop alternerà una sessione seminariale, organizzata in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, ad attività pratiche di monitoraggio direttamente sul fiume Tevere.

IMPEL è il network europeo per l’attuazione e l’applicazione del diritto ambientale ed è costituito da un’associazione internazionale di autorità ambientali. Il network mette in collegamento funzionari e tecnici pubblici europei con l’obiettivo di condividere buone pratiche, armonizzare le politiche ambientali e garantire un’applicazione coerente ed efficace della normativa europea attraverso progetti collaborativi e attività di formazione.