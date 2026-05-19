Per la “Sagra della tellina” di Passoscuro in padella finiranno 9 quintali del saporito mollusco

Si svolgerà a piazza Domenica Santarelli il 29, 30 e 31 maggio

di Umberto Serenelli

Il 29, 30 e 31 maggio si svolgerà a Passoscuro la “Sagra della tellina”. In rampa di lancio la 48ma edizione con un piatto di fumanti spaghetti conditi con il prelibato mollusco. La Pro Loco, che organizza l’evento, punta quest’anno alla distribuzione di oltre 9 quintali del bivalvo. Teatro dei festeggiamenti sarà piazza Domenica Santarelli dove verrà allestito il “village” con diversi stand e soprattutto quello gastronomico adibito dalla Pro Loco alla distribuzione dello squisito frutto di mare.

“Come è sempre stato lo spirito della sagra è quello di regalare tre giorni di allegria, all’insegna del buon cibo e il tutto condito da gradita musica – sottolinea con un pizzico di soddisfazione il presidente della Pro Loco, Roberto Allegrini –. L’obiettivo principale è richiamare a Passoscuro il turismo, soprattutto straniero, per fare apprezzare il suo mare dove vengono appunto pescate le telline per la sagra”.

Allo stand centrale sarà dunque possibile gustare una frittura di calamari e i volontari contano sulla distribuzione di oltre 8 quintali dopo la notevole richiesta registrata lo scorso anno. Non mancherà la carne e soprattutto gli arrosticini.

“L’edizione precedente è stata caratterizzata dalla notevole e inattesa ondata di turisti provenienti dalla Capitale che ci ha spiazzato e costretto a correre ai ripari – afferma Francesca Maurizi, vice-presidente della Pro Loco -. In extremis abbiamo attinto alle scorte arrivando sulla soglia dei 9 quintali di telline che quest’anno intendiamo superare”.

Nel corso delle tre serate saliranno sul palco il Trio D’Autore e il Dj Andrew, venerdì 29 alle ore 21. La rivisitazione musicale del “cartoon show”, con gli Ufo Rock Band, aprirà gli spettacoli in cartellone il giorno successivo, seguita da Dj Oreste e dal vocalist Matteo Bernacchi. Il sipario sulla sagra calerà con il varietà comico di Luciano Lembo e con la Vasco Rossi Tribute Band.

“La Sagra della tellina è una delle tradizioni più autentiche del nostro territorio, un appuntamento che unisce cultura marinara e identità locale – precisa il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini -. Valorizzare i prodotti locali significa promuovere il lavoro, la passione e il sacrificio di tante famiglie legate al mare e alle antiche tradizioni della pesca. Manifestazioni come questa fanno conoscere e apprezzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, attraendo visitatori e turisti. Ringrazio quindi la Pro Loco di Passoscuro”.