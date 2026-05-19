Sul territorio di Fiumicino feste patronali, di quartiere, sagre, apripista dell’estate: ecco le date aggiornate

Primo calendario di eventi tradizionali e non.



di Dario Nottola

Si aggiorna e si arricchisce il primo, seppur sommario, calendario delle iniziative di tarda primavera, alcune delle quali tradizionali ed assai attese, che faranno come sempre da apripista all’estate del territorio comunale di Fiumicino. Dopo la 48ª Sagra della Tellina di Passoscuro, organizzata dalla Pro Loco, che si svolgerà dal 29 al 31 maggio, sarà la volta, da venerdì 5 a domenica 7 giugno: nel tradizionale maxi padellone, di 4 metri di diametro, finiranno quintali di gamberi e calamari per la 54ª edizione della “Sagra del Pesce – Festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino”, ideata dalla Pro Loco.

Sempre dal 5 al 7 giugno in programma la tradizionale “Festa di Quartiere”, alla settima edizione, a Parco Leonardo, promossa dal Comitato di Quartiere. Sabato 6 giugno il grande secondo “Raduno Vespa Club Fiumicino – Fregene”, organizzato dal “Vespa Club Fiumicino – Fregene”.

Sempre sabato 6 torna uno degli eventi più attesi dell’inizio estate: Podere 676 Birrificio Agricolo riaccende infatti l’atmosfera della campagna romana con una nuova edizione de “La Festa del Podere”, una lunga giornata dedicata alla birra artigianale agricola, alla musica e alla convivialità immersa nel verde. Dalle 12 fino all’1 di notte, il birrificio agricolo di Testa di Lepre ospiterà una festa pensata per appassionati di craft beer, gruppi di amici e famiglie alla ricerca di un’esperienza autentica fuori città.

La Festa patronale della parrocchia Santa Paola Frassinetti, ad Isola Sacra, sarà in programma nel weekend dal 12 al 14 giugno.

Sabato 13 e domenica 14 giugno la quarta edizione del “Music Day Roma – Summer Edition” al Parco Da Vinci, in via Lucio Battisti, con decine di espositori e migliaia di vinili e cd.

E poi, ad Isola Sacra, dal 18 al 21 giugno arriva la Festa Patronale della parrocchia Santa Maria Stella Maris su viale delle Meduse e via Giorgio Giorgis: quattro giorni di spettacoli, gastronomia, momenti di devozione che culmineranno domenica 21 con la suggestiva e tradizionale processione.

Il 21 giugno andrà in scena la Festa della Musica a Maccarese. La tredicesima edizione della “Festa della Trebbiatura” di Agro Isola Sacra è in agenda dal 25 al 28 giugno al Borgo dei Bonificatori.

Dal 23 luglio al 2 agosto torna la Festa Cozze e Pecorino, alla sesta edizione, presso piazzale Borsellino ad Isola Sacra.

Altre iniziative, a cura del Comune, delle Pro Loco, di associazioni, comitati di quartiere, parrocchie, eccetera, sono in cantiere e si conosceranno o saranno rese note progressivamente, in attesa del clou dell’estate fiumicinese.