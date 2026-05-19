Fiumicino ricorda il Prof. Giovan Battista Grassi: cerimonia commemorativa il 21 maggio

La Pro Loco rende omaggio al celebre medico e naturalista nel centenario della scomparsa. Presenti il sindaco Mario Baccini, autorità civili e studenti del territorio

In occasione dell’anniversario della scomparsa dell’illustre Prof. Senatore Giovan Battista Grassi, avvenuta a Roma il 4 maggio 1925, la Pro Loco di Fiumicino promuove una cerimonia commemorativa che si terrà il prossimo 21 maggio alle ore 10.30 presso il cimitero monumentale di via Portuense, dove è sepolto lo scienziato.

L’iniziativa, alla quale prenderà parte il sindaco Mario Baccini, intende rendere omaggio alla figura del medico, naturalista e scienziato che, attraverso i suoi studi, ha fornito un contributo fondamentale alla ricerca scientifica e alla lotta contro la malaria, lasciando un’eredità di straordinario valore per la medicina e la salute pubblica.

Alla commemorazione parteciperanno autorità civili, militari e religiose, insieme ad alcune classi degli istituti scolastici del territorio. Il coinvolgimento degli studenti vuole rappresentare un momento di riflessione e memoria, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore umano, culturale e scientifico dell’opera del Prof. Grassi.

(Foto di repertorio)