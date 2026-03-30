Scuole dell’infanzia, si cercano insegnanti di sostegno a Fiumicino

La cooperativa Octopus avvia la selezione: richiesti titoli specifici e specializzazione per il sostegno

Nuove opportunità di lavoro nel settore educativo a Fiumicino. La cooperativa sociale Octopus ha avviato una selezione per insegnanti di sostegno qualificati da inserire nelle scuole dell’infanzia del territorio comunale.

Le figure selezionate saranno impiegate con contratti part-time o full-time, con possibilità sia a tempo determinato che indeterminato e con 14 mensilità. L’attività si svolgerà nei giorni scolastici, con turnazioni antimeridiane e/o pomeridiane, in base alle esigenze delle strutture.

Tra i requisiti obbligatori è richiesto il possesso di un titolo di studio idoneo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, come la laurea in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento o LM-85 bis) oppure diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. È inoltre indispensabile la specializzazione per il sostegno didattico, come previsto dalla normativa vigente.

Saranno valutati positivamente anche titoli affini, tra cui lauree in Scienze dell’Educazione o Psicologia, oltre a diplomi in ambito socio-educativo. Completano il profilo richiesto l’attitudine al lavoro educativo e inclusivo e, ove previsto, l’iscrizione agli albi professionali.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo info@cooperativaoctopus.it, allegando un curriculum aggiornato. Non sono previste informazioni tramite social o telefono. I candidati ritenuti idonei saranno contattati per un colloquio conoscitivo in presenza.