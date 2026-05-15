Cetorelli, sopralluogo del sindaco Baccini: “Lavori da completare entro giugno”

Verifica sullo stato di avanzamento del cantiere. Obiettivo del Comune: riconsegnare alla città un impianto moderno, sicuro e funzionale

Il sindaco Mario Baccini ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso il campo sportivo Cetorelli per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’impianto.

Nel corso della visita, il primo cittadino ha incontrato i tecnici e le ditte impegnate nel cantiere, ribadendo la necessità di rispettare il cronoprogramma previsto dall’Amministrazione comunale. Gli interventi, infatti, dovranno essere completati entro il mese di giugno.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è restituire quanto prima alla città e alle associazioni sportive un impianto moderno, sicuro e pienamente funzionale, capace di rappresentare un punto di riferimento per lo sport e per i giovani del territorio – ha dichiarato il sindaco Baccini – Stiamo seguendo con grande attenzione l’avanzamento dei lavori. Ho voluto personalmente verificare lo stato degli interventi e dare un’accelerazione alle opere affinché il campo Cetorelli possa essere riconsegnato alla comunità nei tempi stabiliti”.

Il sopralluogo rientra nell’attività di monitoraggio avviata dal Comune sui principali cantieri cittadini, con particolare attenzione agli impianti sportivi destinati alle associazioni e ai giovani del territorio.