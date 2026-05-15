Trasporto pubblico, Fiumicino accelera sulla riforma regionale

Mercoledì 20 maggio la Commissione Urbanistica incontra i vertici Astral: al centro il debutto delle nuove “Unità di Rete”

Si avvicina il debutto ufficiale del nuovo assetto del trasporto pubblico regionale e anche Fiumicino si prepara ad affrontare una fase di profonda riorganizzazione del servizio. Le nuove linee guida predisposte dalla Regione Lazio, insieme all’introduzione delle “Unità di Rete”, rappresentano infatti un cambiamento destinato a incidere sulla mobilità locale e sull’intero sistema dei collegamenti territoriali.

Per fare il punto sul percorso avviato e sulle prossime tappe operative, mercoledì 20 maggio alle ore 12 si riunirà la Commissione Consiliare 4 del Comune di Fiumicino, convocata dalla presidente Francesca De Pascali, con la partecipazione dei vertici di Astral.

“Le nuove linee guida regionali sul trasporto pubblico e l’avvio delle ‘Unità di Rete’ rappresentano una rivoluzione strutturale per Fiumicino e l’intera Regione Lazio”, dichiara Francesca De Pascali, consigliera comunale di Forza Italia Fiumicino e presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Fiumicino.

“Insieme ad Astral – aggiunge – stiamo coordinando questo passaggio da mesi: un impegno vero e concreto, testimoniato prima dal convegno organizzato dal gruppo Forza Italia di Fiumicino nello scorso mese di febbraio e, successivamente, dal vertice operativo con l’Amministratore Unico Giuseppe Simeone per ottimizzare la UdR1 ‘Tirreno Nord’, nella quale è inserita anche la nostra città”.

“In vista del debutto ufficiale, attualmente previsto per il primo luglio – prosegue De Pascali – ho convocato la Commissione Consiliare 4 affinché possa diventare un tavolo di confronto operativo tra uffici comunali, dirigenti, assessorato, consiglieri e i vertici di Astral, che ho invitato personalmente, così da garantire una trattazione il più possibile completa ed esaustiva”.

“L’obiettivo – conclude la presidente della Commissione Urbanistica – è assicurare che questa fase di transizione garantisca i più elevati standard qualitativi per i cittadini e per il territorio”.