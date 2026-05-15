Weekend tra natura e dinosauri all’Oasi WWF di Macchiagrande

Visite guidate, paleoscavo e tramonti sul mare a Fregene: il WWF rilancia il valore delle foreste e delle Oasi naturali

di Dario Nottola

Un nuovo weekend all’Oasi WWF Macchiagrande di Fregene attende i visitatori: due giornate immerse nella natura tra boschi, mare, dinosauri e attività per grandi e piccoli.

Il programma prevede domani, sabato 16 maggio:

Ore 10.30 – Visita guidata naturalistica “I misteri del bosco”;

Ore 15.00-16.00 – Paleoscavo;

Ore 16.30 – Visita guidata al mare “Il tramonto di Macchiagrande”.

Domenica 17 maggio:

Ore 10.30 – Visita guidata naturalistica “I misteri del bosco”;

Ore 14.30 – Visita ai dinosauri;

Ore 16.30 – Visita guidata al mare “Il tramonto di Macchiagrande”.

Per info e prenotazioni: macchiagrande@wwf.it

WhatsApp: 320 900 6992

www.oasiwwfmacchiagrande.it.

Il WWF è da decenni in prima linea negli sforzi per conservare le foreste, anche tramite la gestione diretta rappresentata dalle Oasi. Negli anni ’80, grazie a una simbolica vendita di francobolli, è stata acquistata la grande foresta di Monte Arcosu, in Sardegna: oltre 3.600 ettari dell’ancora più grande complesso forestale di Piscinamanna, tra le più intatte ed estese foreste mediterranee residue.

Sempre in contesti mediterranei, lo stesso vale per il bosco planiziale di Policoro, scrigno di biodiversità genetica per le querce mediterranee.

Tutelate sono anche alcune foreste costiere, come quelle retrodunali di Le Cesine, in Puglia, di Dune Alberoni, in Veneto, sul versante adriatico, e di Macchiagrande a Fregene e di Burano, sul versante tirrenico. Salendo di quota, sulle colline toscane si trova Bosco Rocconi, tra i più wild del WWF.

In totale si stima che oltre 3 milioni di tonnellate di carbonio siano stoccate nelle Oasi WWF, con un assorbimento di circa 100.000 tonnellate di CO2 ogni anno. Questo ruolo prezioso viene svolto in particolar modo dalle foreste, che rappresentano quindi un nostro fondamentale alleato nella lotta all’emergenza climatica, così come per la filtrazione e purificazione dell’acqua e il contrasto al dissesto idrogeologico.

Servizi ancora più importanti in contesti antropizzati, dove i boschi urbani abbattono gli inquinanti atmosferici e riducono l’effetto delle isole di calore, contribuendo letteralmente a salvare migliaia di vite umane ogni anno.