Nuove opportunità di lavoro con il cinema a Fiumicino

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino ricerca personale da impiegare nelle future produzioni cinematografiche

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino ricerca personale da proporre alle società di produzione che saranno impegnate nei prossimi mesi con diversi probabili progetti sul territorio locale, per lavori, temporanei, in qualità di manuali, guardiani diurni e notturni e addetti alla sicurezza e al controllo stradale. Si specifica che la selezione riguarda gli interessati a tali professioni e non le comparse.

Coloro che intendono candidarsi per i suddetti ruoli, residenti nel Comune di Fiumicino, possono venire direttamente presso gli uffici della Commissione Cinematografica, all’interno della sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 nella giornata di giovedì 21 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, portando con sé copia di un documento di identità.

Non saranno ammesse altre modalità, sia di date che di procedure, per la ricerca di personale.