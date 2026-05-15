Fregene, rinasce il Boschetto dell’Arcobaleno: natura e sicurezza tornano a misura di bambino

Questa mattina l’inaugurazione alla presenza il sindaco Baccini, del presidente del Consiglio comunale Severini e dell’assessore Costa

Un posto incantato restituito ai bambini e alla comunità. È stato inaugurato questa mattina il Boschetto della Scuola dell’Infanzia Comunale “Arcobaleno” di Fregene, completamente riqualificato dopo un importante intervento di recupero ambientale e messa in sicurezza che ha restituito ai piccoli alunni un’area verde dove poter giocare, imparare ed entrare in contatto diretto con la natura.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, i referenti di plesso, le insegnanti e tanti bambini entusiasti di poter tornare a vivere uno spazio che fino a poco tempo fa versava in condizioni di degrado e abbandono.

L’intervento di riqualificazione ha interessato l’intera area boschiva attraverso una serie di opere mirate alla tutela ambientale, alla sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio naturale presente. In particolare è stata effettuata la pulizia del sottobosco con l’asporto del materiale di risulta affiorante; sono state sostituite le vecchie recinzioni in legno, ormai deteriorate, con nuovi pali in castagno e croci di Sant’Andrea.

È stata inoltre installata una nuova rete a maglie piccole per garantire maggiore sicurezza e preservare le piante di agrifoglio presenti nell’area. Rifatta anche la recinzione esterna e anche tutte le panchine sono state completamente ripristinate.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla salvaguardia delle alberature esistenti. Gli interventi sulle querce sono stati eseguiti attraverso tecniche di climbing non invasive così da preservare al massimo la salute delle piante e l’equilibrio naturale del bosco.

“Restituire questo spazio ai bambini significa investire nel loro futuro e nel rapporto con la natura – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Il boschetto rappresenta un luogo educativo, di crescita e di socialità che meritava di essere recuperato e valorizzato. Abbiamo voluto realizzare un intervento rispettoso dell’ambiente, utilizzando tecniche sostenibili e materiali naturali”.

L’inaugurazione si è trasformata in una festa all’aria aperta, tra sorrisi, giochi dei piccoli alunni che finalmente potranno tornare a vivere il loro boschetto in totale sicurezza, immersi nella bellezza della natura.

“Vedere oggi il loro entusiasmo è la dimostrazione più bella dell’importanza di questo intervento. Il Boschetto è uno spazio dedicato al ricordo di Andrea Pizzoli, piccolo alunno della scuola prematuramente scomparso” ha concluso il Primo cittadino