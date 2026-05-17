Liste d’attesa, attivati i percorsi di tutela: come ottenere visite ed esami in tempi più rapidi

Cittadinanzattiva Fiumicino informa cittadini e pazienti: “In caso di attese troppo lunghe, la Asl Roma 3 deve garantire soluzioni alternative nel rispetto delle priorità cliniche”

CITTADINANZATTIVA – Centro per i Diritti del Malato e dei Consumatori e Associazione Diritti del Pedone del Comune di Fiumicino informa tutti i cittadini e i pazienti del territorio, e non solo, che, in applicazione del Decreto Legislativo 124/1998, articolo 3 commi 10 e 13, sono stati attivati i percorsi di tutela per le prestazioni sanitarie.

Ma cosa significa concretamente per gli utenti?

“È importante – spiega Stella Zaso, presidente di Cittadinanzattiva Fiumicino – che i cittadini sappiano che, nel caso in cui l’offerta aziendale non riesca a garantire una prestazione di primo accesso entro i tempi massimi previsti, nel rispetto della classe di priorità indicata dal medico, è possibile attivare un percorso di tutela”.

In questi casi, gli utenti possono inviare all’indirizzo PEC protocollo@pec.aslroma3.it la seguente documentazione:

– modulo di presentazione dell’istanza;

– copia della ricetta medica;

– copia del documento di identità;

– copia del promemoria o del numero di prenotazione che attesti la prima data disponibile comunicata.

“La Asl – prosegue Stella Zaso – dovrà individuare percorsi alternativi per consentire al paziente di ottenere una data più vicina per l’erogazione della prestazione sanitaria richiesta”.

L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini il diritto alle cure nei tempi stabiliti, soprattutto nei casi di urgenza o di necessità clinicamente documentate.

“È fondamentale – conclude Zaso – che tutta la cittadinanza sia informata su questa importante procedura, affinché i tempi di attesa possano ridursi quando vi siano esigenze sanitarie comprovate”.