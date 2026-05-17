Sul ring di Roma brilla ancora la stella di Patrizio Casini

Terza vittoria da professionista per il pugile di Fiumicino contro il bosniaco Ivkovic

di Fernanda De Nitto

Prosegue la serie positiva di successi per il giovane pugile di Fiumicino Patrizio Casini che nel contesto dell’evento di boxe “Rome Boxing Night”, promosso dalla De Carolis Promotion, ha sconfitto il professionista bosniaco Nikola Ivkovic.

Patrizio Casini, al suo terzo incontro da professionista, dopo la vittoria contro Samuele Pace dello scorso marzo, presso il Palatorrino di Roma, ha battuto ai punti il boxer Ivkovic in un match avvincente, sulla distanza delle sei riprese, per la categoria dei superleggeri.

Il pugile bosniaco si è dimostrato essere un avversario molto esperto, ostico e piuttosto nervoso, al quale Casini ha saputo tenere testa con professionalità, attenzione e cuore, vincendo tutte le riprese. In programma il pugile di Fiumicino, durante la riunione romana, avrebbe dovuto affrontare il boxer abruzzese Golini che, purtroppo, ha avuto un problema alla visite mediche costringendo gli organizzatori a trovare una soluzione alternativa nel bosniaco.

“Congratulazioni al nostro grande campione locale di boxe Patrizio Casini, che prosegue il trend positivo di vittorie dal suo passaggio nei professionisti. – ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Calicchio – Patrizio si dimostra essere veramente un pugile dall’alto valore sportivo e professionale, grazie soprattutto ai suoi maestri Marco Gazzotti e Marco Nadalin e a tutto il team dell’ASD Modus Vivendi Boxe Fiumicino che seguono Patrizio da quando ha indossato per la prima volta i guantoni”.

“Auguro a Patrizio tutto il meglio per la sua carriera nella boxe impegnandomi al massimo affinchè il suo talento possa essere valorizzato e riconosciuto soprattutto nella sua città” ha concluso Calicchio.