Sport Insieme Roma 2000, un punto di riferimento per la ginnastica artistica

Una realtà sportiva di riferimento a Fiumicino, tra crescita, agonismo e valori della ginnastica artistica.

di Fernanda De Nitto

Questa settimana la rubrica Voci e volti della città si è dedicata ad una realtà sportiva, quella della ginnastica artistica, che nel territorio di Fiumicino è promossa, in particolare, dall’A.S.D. Sport Insieme Roma 2000.

L’Associazione Sportiva, costituita nel luglio del 2013, è divenuta negli anni un vero e proprio punto di riferimento per tantissime ragazze e ragazzi che si sono appassionati alla ginnastica, crescendo con i valori più sani dello sport che vanno dalla disciplina al rispetto, dalla solidarietà all’autostima, dal coraggio alla lealtà.

Responsabile tecnica dell’organizzazione è Antonella Metallo, che, con un organico societario composto da un consiglio direttivo, da due collaboratrici amministrative e gestionali e da undici istruttori impegnati sia nella sezione femminile (GAF) che in quella maschile (GAM), quotidianamente si impegna per la crescita degli allievi in un ambiente professionale e calorosamente accogliente.

Come si è strutturata negli anni l’Associazione Sportiva?

Dal 2013 al 2018 la nostra attività si è svolta presso i centri sportivi comunali, però, successivamente, volendo ampliare l’offerta formativa e promuovere l’attività agonistica, non praticabile e non idonea tecnicamente all’interno delle palestre scolastiche, in particolare quella di alto livello promossa dalla Federazione Ginnastica d’Italia, nell’agosto del 2018 abbiamo deciso di investire le nostre risorse nella gestione di una struttura privata. Oggi l’Associazione è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attualmente affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia e all’Ente di Promozione Sportiva CSAIN.

Cosa rappresenta oggi Sport Insieme Roma 2000?

L’attività della ginnastica artistica promossa all’interno della nostra struttura, sita in Via della Scafa, a Fiumicino, coinvolge ragazze e ragazzi con età compresa tra i 3 ed i 18 anni che praticano la disciplina dal livello amatoriale, con due ore di allenamento settimanale, al massimo livello agonistico, con oltre venti ore di allenamento a settimana, nonché un nutrito gruppo di adulti dai 18 ai 60 anni che svolgono la disciplina a livello dilettantistico.

Quali i numeri dell’Associazione?

Nell’anno di fondazione dell’organizzazione sportiva avevamo un esiguo numero di tesserati che ha visto un costante aumento degli iscritti fino al 2020, anno in cui è subentrato il fermo per effetto della pandemia Covid, per poi riprendere nel 2023 con un trend di crescita esponenziale che ha portato l’associazione ad avere oggi ben 327 tesserati attivi (dato ufficiale del RASD). Anche durante la pandemia, nel rispetto delle disposizioni governative, l’attività è continuata con enormi sacrifici organizzativi e, soprattutto, economici, per consentire ad un ristrettissimo gruppo di circa 25 atleti federali di potersi allenare.

Sport Insieme Roma 2000 si caratterizza per la costante presenza dei suoi atleti a diverse competizioni nazionali. Quali i numeri delle vostre partecipazioni in Italia?

Dal 2018 al 2023 l’Associazione ha partecipato a 242 tra gare ed eventi indetti dagli organismi affiliati e solo nell’ultimo anno sportivo 2025/2026 sono state svolte 68 competizioni di livello regionale e nazionale, tra le quali spicca il campionato nazionale Gold della FGI individuale e di squadra, sia nella sezione femminile che maschile. Sempre con la FGI, Sport Insieme Roma 2000 ha partecipato al Campionato Nazionale di Serie C – GAF femminile. L’organizzazione dell’attività agonistica di alto livello parte, in ogni caso, dalle categorie di base, dove anche qui sono stati raggiunti importantissimi traguardi con l’accesso di ben 54 atleti ed atlete alle prossime finali nazionali dell’EPS CSAIN.

Presso la palestra dell’Associazione Sport Insieme Roma 2000 vi è un caloroso clima di affetto, di stima, di rispetto, dove lo spirito di squadra, la concentrazione, l’inclusione e la determinazione sono alla base dei valori in cui credono e che, pertanto, sono trasferiti con la stessa costanza a tutti i numerosi ragazzi della struttura. Per questo tutta l’organizzazione societaria ringrazia le oltre trecento famiglie del territorio di Fiumicino che ogni giorno affidano i loro figli, credendo nel lavoro di un’organizzazione che si distingue per professionalità ed attenzione.