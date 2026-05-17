Fiumicino, al Paolo Baffi il “Menù del Biodistretto”: studenti in gara tra gusto e tradizione

Il 28 maggio cucina, cultura e sostenibilità protagoniste all’Istituto alberghiero con esperti, chef e istituzioni per valorizzare le eccellenze del Biodistretto Etrusco Romano

di Dario Nottola

Una mattinata dedicata alla cucina, alla valorizzazione del territorio e alla formazione delle nuove generazioni. Si svolgerà il prossimo 28 maggio, presso l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, l’evento “Il Menù del Biodistretto Etrusco Romano”, iniziativa che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto in una competizione culinaria ispirata ai prodotti e alle tradizioni del territorio.

L’appuntamento, in programma dalle 11 alle 13, presso la sede dell’Istituto in Via Lorenzo Bezzi, unirà cultura, enogastronomia e sostenibilità in un percorso che coinvolgerà istituzioni, esperti, docenti e studenti. La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente scolastica Prof.ssa Marzia Canali. Seguiranno la presentazione del Biodistretto Etrusco Romano ETS e del progetto TERSA.

Seguirà la performance teatrale “Donne e Uomini del Triclinio: Il Simposio nell’Antichità” dell’attore regista Agostino De Angelis e simpatico intervento culturale a cura di Alessandro La Porta dal titolo: “Parole nel piatto: cibo e letteratura in epoca romana”. Cuore dell’iniziativa sarà il concorso di cucina, durante il quale gli studenti si confronteranno nella realizzazione di proposte gastronomiche legate alle eccellenze del Biodistretto Etrusco Romano. I lavori saranno valutati da una Giuria di esperti composta da:

– Presidente di Giuria: Giorgio Franchetti, Archeologo e Autore, tra l’altro, del libro “A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI”

– Giurati: Marzia Canali, Dirigente scolastica l’I.I.S. Paolo Baffi; Simona Cognoli, Professionista dell’olio extravergine di oliva, consulente per la ristorazione; Massimiliano Grandi, Chef Fedegroup; Anna Maria Palma, Lady Chef; Paolo Venezia Mauceri, Antropologo, Slow Food Rom.

Prevista la partecipazione del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, a “testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso i giovani, la formazione professionale e la promozione delle produzioni locali”.

Il Sindaco presiederà, inoltre, la cerimonia di premiazione, consegnando personalmente iriconoscimenti agli studenti vincitori del concorso. Oltre ai premi previsti, ai componenti della squadra classificata al primo posto, sarà conferita l’onorificenza di “Ambasciatore d’Onore”, mentre a quelli delle squadre classificate al secondo e terzo posto sarà attribuito il titolo di “Ambasciatore”. Un riconoscimento simbolico volto a valorizzare l’impegno, il talento e la partecipazione attiva degli studenti nella promozione delle eccellenze agroalimentari e culturali del territorio.