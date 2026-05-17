La Supernova inciampa sul più bello: Gaeta espugna Fiumicino in gara 1

Prima sconfitta casalinga della stagione per la squadra di Pasquinelli: il Basket Serapo resta lucido nel finale e si prende la semifinale playoff 70-74

Per la prima volta in stagione la Supernova Fiumicino cade in casa, lo fa al termine di una combattutissima gara 1 di semifinale playoff contro un Basket Serapo più bravo e più lucido nei momenti conclusivi. 70-74 il punteggio finale.

Davanti a un pubblico in versione momento decisivo, all’inizio però le due squadre non hanno esattamente lo stesso mood. L’11-6 del 5’, dopo la transizione chiusa dal duo Galan-Vivero, fa stappare finalmente una partita che inizia a regalare giocate. Canestri. Emozioni. Come quella di Parroccini allo scadere del primo tempo che vale il 45-40 (in precedenza sfiorata la doppia cifra di vantaggio). Al 25’, invece, ecco il primo vantaggio di Gaeta (53-55), che dura però davvero un istante complice un break di 8-0 condito da due triple folli di Norcino. Sembra il momento chiave, ed invece Gaeta non molla e nei possessi finali ha la capacità di sbagliare di meno e di fare così sua gara 1.

Mercoledì alle 20:45 la Supernova ritornerà in campo, questa volta in trasferta, per gara 2. Servirà obbligatoriamente vincere per prolungare la serie.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET SERAPO 70-74 (24-20, 45-40, 64-60)

Supernova: Madonna 2, Norcino 12, Vivero 17, Galan 22, Parroccini 3, Alfieri, Alongi, Rinaldi, Di Natale 9, Parlato 5. Coach: Pasquinelli