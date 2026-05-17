Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 17 Maggio 2026

La Supernova inciampa sul più bello: Gaeta espugna Fiumicino in gara 1

Prima sconfitta casalinga della stagione per la squadra di Pasquinelli: il Basket Serapo resta lucido nel finale e si prende la semifinale playoff 70-74

 

Per la prima volta in stagione la Supernova Fiumicino cade in casa, lo fa al termine di una combattutissima gara 1 di semifinale playoff contro un Basket Serapo più bravo e più lucido nei momenti conclusivi. 70-74 il punteggio finale.

 

Davanti a un pubblico in versione momento decisivo, all’inizio però le due squadre non hanno esattamente lo stesso mood. L’11-6 del 5’, dopo la transizione chiusa dal duo Galan-Vivero, fa stappare finalmente una partita che inizia a regalare giocate. Canestri. Emozioni. Come quella di Parroccini allo scadere del primo tempo che vale il 45-40 (in precedenza sfiorata la doppia cifra di vantaggio). Al 25’, invece, ecco il primo vantaggio di Gaeta (53-55), che dura però davvero un istante complice un break di 8-0 condito da due triple folli di Norcino. Sembra il momento chiave, ed invece Gaeta non molla e nei possessi finali ha la capacità di sbagliare di meno e di fare così sua gara 1.

 

Mercoledì alle 20:45 la Supernova ritornerà in campo, questa volta in trasferta, per gara 2. Servirà obbligatoriamente vincere per prolungare la serie.

 

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET SERAPO 70-74 (24-20, 45-40, 64-60)
Supernova: Madonna 2, Norcino 12, Vivero 17, Galan 22, Parroccini 3, Alfieri, Alongi, Rinaldi, Di Natale 9, Parlato 5. Coach: Pasquinelli

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Basket Supernova
Articoli correlati
Attualità

Sport Insieme Roma 2000, un punto di riferimento per la ginnastica artistica

domenica, 17 Maggio 2026
Sport

La Supernova inciampa sul più bello: Gaeta espugna Fiumicino in gara 1

domenica, 17 Maggio 2026
Sport

Sul ring di Roma brilla ancora la stella di Patrizio Casini

domenica, 17 Maggio 2026
Attualità

Fiumicino, al Paolo Baffi il “Menù del Biodistretto”: studenti in gara tra gusto e tradizione

domenica, 17 Maggio 2026
Parliamo di...

Liste d’attesa, attivati i percorsi di tutela: come ottenere visite ed esami in tempi più rapidi

domenica, 17 Maggio 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci