Blitz notturno della Polizia Locale: stretta su taxi e NCC abusivi al Leonardo da Vinci

Sequestrato un mezzo adibito a trasporto totalmente abusivo, fermato per 90 giorni un NCC senza prenotazione. Stop anche a un’attività irregolare di Car Valet

Prosegue senza sosta la linea dura contro l’illegalità e il trasporto pubblico non di linea abusivo allo scalo internazionale “Leonardo da Vinci”.

Nelle scorse ore, il Nucleo Operativo Aeroportuale della Polizia Locale di Fiumicino, coordinato dal responsabile Dr. Andrea De Blasi, ha condotto una task force straordinaria notturna, mettendo a segno un duro colpo contro i furbetti del trasporto e della sosta selvaggia.

I controlli mirati, scattati nelle aree di maggiore afflusso dei terminal, hanno permesso di intercettare diverse violazioni gravissime. Il provvedimento più pesante ha riguardato un veicolo adibito a servizio totale abusivo di taxi e NCC. Per il conducente, ai sensi dell’articolo 86 del Codice della Strada, è scattato immediatamente il sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca definitiva.

Nel mirino degli agenti è finito anche un operatore NCC regolare che, tuttavia, svolgeva l’attività violando le regole d’ingaggio: l’uomo è stato sorpreso a effettuare il servizio privo della obbligatoria prenotazione. Per lui è scattato il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

La maxi operazione non si è limitata ai soli conducenti. Il monitoraggio si è esteso anche ai servizi di custodia dei veicoli dei viaggiatori. Gli agenti hanno infatti accertato e interrotto un’attività di Car Valet. A seguito delle verifiche, è stata emanata un’ordinanza ENAC per sanzionare e bloccare la sosta abusiva legata a questo servizio.

“La legalità e la sicurezza all’interno del principale hub aeroportuale d’Italia sono priorità assolute – ha dichiarato il Responsabile del Comando della Polizia Locale – Questi controlli straordinari, specialmente nelle fasce orarie notturne, sono fondamentali per tutelare i passeggeri da tariffe illecite e raggiri, ma ancheper difendere le migliaia di lavoratori onesti che operano nel rispetto delle regole. Non daremo tregua a chi pensa di agire nell’ombra.”

I controlli del Nucleo Aeroportuale proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni per garantire il decoro e la massima trasparenza all’interno dello scalo del principale aeroporto italiano.

(Foto di repertorio)