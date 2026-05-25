Cinema e territorio, Fiumicino rinnova la collaborazione con Acis Odv

La Film Commission continuerà a promuovere la città come set internazionale per film, serie tv e documentari

E’ stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Acis Odv riguardante lo sviluppo della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino “Film Commission”.

La Commissione Cinematografica, dalla sua costituzione, si è sempre occupata di promuovere il territorio quale set privilegiato di produzioni cinematografiche, televisive, pubblicitarie o comunque riconducibili al settore dell’entertainment ed alla valorizzazione delle industrie e risorse umane presenti in loco, garantendo lo sviluppo turistico e promozionale della Città a livelli internazionali.

Specificatamente nel protocollo, di durata quinquennale e senza alcun impegno economico da parte dell’Amministrazione Comunale, la Film Commission si occuperà di supportare le strutture legate al settore cinematografico e dell’audiovisivo, collaborando nel reperimento di informazioni riguardanti le risorse umane, tecniche e professionali presenti sul territorio, incentivando, altresì le strutture commerciali e turistiche insistenti in loco.

Per organizzare il tutto la Commissione si avvarrà di un archivio digitale, già presente, contenente tutte le informazioni utili rispetto alle risorse umane, dalle comparse agli addetti alla sicurezza, e le diverse location pubbliche e private da proporre alle società di produzione nazionali ed estere.

“Sono ormai innumerevoli le produzioni cinematografiche che scelgono il territorio di Fiumicino e le sue molteplici località, da quelle marinare a quelle più rurali, per la realizzazione di film, serie tv e documentari, con la presenza di registi ed attori affermati a livello mondiale tra cui Lady Gaga, Charlize Theron, Pupi Avati, Daniele Luchetti, Claudio Amendola, Stefano Sollima o Mario Martone. – dichiara Alessandro De Nitto, Direttore della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino – Ringrazio il Sindaco Mario Baccini e tutti gli uffici che si sono adoperati per il rinnovo del Protocollo d’Intesa della Film Commission, il quale permetterà di lavorare con ancora più slancio per i progetti futuri che si realizzeranno nel Comune, a partire da giugno fino alla stagione autunnale ed invernale”.