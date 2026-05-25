Il campione di Torrimpietra Edoardo Giordan vola in Florida per la Coppa del Mondo Paralimpica

L’azzurro della scherma in carrozzina tra i 12 convocati per la tappa di Bradenton City: debutto in Nazionale anche per Amelio Castro nella spedizione guidata dai CT Paroli, Stella e Tarantini

di Dario Nottola

Trasferta statunitense per la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina ed il “nostro” plurimedagliato di Torrimpietra, Edoardo Giordan, partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino.

Da mercoledì 27 a sabato 30 maggio la Coppa del Mondo Paralimpica fa tappa a Bradenton City, in Florida, dove l’Italia – guidata dai CT Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada – punta a confermare gli eccellenti risultati delle ultime prove di Nakhon, Pisa e Budapest. Sono 12 gli azzurri convocati per la competizione a stelle e strisce, con una grande novità nel gruppo maschile: dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, infatti, debutterà ufficialmente con il team tricolore Amelio Castro, volto iconico del movimento schermistico per la sua storia di coraggio, passione e amore per questo sport. Per lui prima volta in Nazionale con i compagni Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Luca Platania, Mattia Galvagno e Andrea Jacquier. Per le gare femminili, invece, le prescelte sono Andreea Mogos, Sofia Brunati, Sofia Garnero e Julia Markowska. Tra le ragazze, autorizzata a partecipare, sarà in pedana anche Enrica Archetti.

La tappa di Bradenton City vivrà le prime tre giornate dedicate alle prove individuali, mentre il sabato il programma si chiuderà con le competizioni a squadre Open, con formula “mixed team” di due uomini e due donne (le formazioni saranno ufficializzate durante la riunione tecnica della vigilia).

Con i CT Paroli, Stella e Tarantini, lavoreranno negli USA il medico Paola Voltan e il fisioterapista Elia Sargenti. Saranno presenti, inoltre, gli officials italiani Daria Marchetti in Direzione di Torneo, Alessia Tognolli in qualità di Presidente della Commissione Arbitrale Internazionale della scherma paralimpica e gli arbitri Silvia Gdowska e Alessandro Lispi.

(Foto BIZZI/Federscherma)