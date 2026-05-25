Gattino intrappolato nel motore di un’auto: salvato dai Vigili del Fuoco a Fregene

Intervento di oltre due ore in Largo Ennio Flaiano tra turisti e bagnanti: applausi finali per il piccolo felino liberato senza ferite

di Fernanda De Nitto

Nel pomeriggio di ieri la squadra AB/34 dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Fregene per salvare un piccolo gattino rimasto intrappolato all’interno di un motore di un’autovettura presente all’altezza della rotonda in Largo Ennio Flaiano, tra il Lungomare di Ponente e il Villaggio dei Pescatori.

Nonostante la caoticità di una tipica giornata da trascorrere al mare i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti in un’operazione particolarmente delicata per il salvataggio del gatto, che impaurito dalla situazione si dimenava all’interno del motore del mezzo, non riuscendo a liberarsi autonomamente.

Ci sono volute circa due ore per i pompieri per salvare il gattino senza ferirlo e spaventarlo ulteriormente. L’intervento si è svolto in pieno giorno alla presenza di turisti e bagnanti che hanno supportato i vigili del fuoco durante le loro operazioni su strada. Presente in loco anche la Polizia Locale di Fiumicino che ha coordinato la viabilità per tutta la durante dell’intervento.

Il tutto è concluso con grandi applausi ed un abbraccio collettivo per il piccolo felino resosi involontariamente protagonista di una domenica al mare.