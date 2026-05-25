Calcio: Aranova in Serie D, Borgo Palidoro e Fregene 1948 in Eccellenza: festa grande nel litorale

Le tre società lavorano già al futuro tra conferme, mercato e preparazione estiva dopo una stagione memorabile

di Umberto Serenelli

Aranova, Borgo Palidoro e Fregene 1948 scrivono altre interessanti pagine del libro di storia sul calcio dilettanti del comune di Fiumicino. Prevalendo nei rispettivi campionati, le tre squadre hanno dunque brindato al salto di categoria e ora stanno lavorando per rendere competitive le singole formazioni.

L’Aranova si affaccia sulla ribalta nazionale, dopo la lunga cavalcata che ha portato il collettivo della via Aurelia in serie D, mentre il Fregene 1948 torna nell’Eccellenza, dopo 10 anni di assenza, seguita dalla sorprendente Borgo Palidoro.

Il trionfo dei rossoblù premia l’ambizioso progetto fortemente voluto dal presidente Andrea Schiavi che ha avuto il merito di fare le scelte giuste circondandosi di persone con spiccate capacità. Alla lungimiranza dell’imprenditore si deve il coronamento di quello che molti ritenevano un sogno e per questo gli appassionati del mondo “pallonaro” plaudono all’impresa super dell’Aranova. Come primo passo il team rossoblù ha annunciato la conferma del “mago” Daniele Scarfini (vedi foto).

“Non vorrei essere tacciato di presunzione – precisa il mister – ma credo di aver fatto un buon lavoro ad Aranova per cui sono convinto di aver conquistato il merito di restare alla guida della squadra, anche se nel calcio nulla è mai scontato”.

L’allenatore Scarfini è entrato nei cuori dei fedelissimi che ora confidano nella sua esperienza vissuta a suo tempo in serie D, avendo allenato Zagarolo, Cynthia e Anziolavinio.

“La D nasconde numerose insidie e la fisicità ricopre un ruolo determinante – aggiunge – Il primo nostro step è il cambio di passo e la costruzione di un nuovo gruppo con il quale vorrei stupire varando un collettivo gritoso e molto battagliero. Confido di finire nel girone sardo-campano dove sono convinto che c’è una maggiore conoscenza del livello tecnico delle compagini“.

La comitiva rosso-blù inizierà la preparazione il 27 luglio in sede e il 2 agosto partirà per il ritiro a Cascia.

Eccellenza. Nel Borgo a Palidoro il ds Mirko Commentucci e il tecnico Armando Stirpe (Vedi foto) sono al lavoro sotto l’occhio vigile del presidente Alessandro Schiavi, fratello di Andrea patron dell’Aranova.

“Contiamo di affrontare questa nuova esperienza facendo leva sull’ossatura del gruppo che ha disputato una travolgente stagione – afferma Commentucci – Stiamo, comunque, lavorando per acquistare 4 o 5 giocatori che hanno militato e conoscono bene l’Eccellenza. Il nostro obiettivo è una salvezza tranquilla anche se la società non intende porre dei limiti alla matricola“.

Tra i confermati c’è l’allenatore in seconda Valentino Riuzzi, il preparatore atletico Davide Falcioni e quello dei portieri Gabriele Buongermino. Franchi, Savarino, Romano, Zappalà e Finucci sono invece i giocatori che continueranno ad indossare la casacca del Borgo che inizierà la preparazione, agli ordini dell’allenatore Stirpe, il 3 agosto sul rettangolo verde del ristrutturato “Angelo Fontana”.

Anche il Fregene 1948 tornerà a sudare il 3 agosto al “Paglialunga” e sotto l’esperta guida del tecnico Mauro Natalini (Vedi foto)

“Il nostro obiettivo è la permanenza nella categoria – precisa Natalini – Dobbiamo quindi lavorare sodo per cercare di essere all’altezza. In questo momento siamo impegnati nelle conferme e nei contatti con giocatori di categoria. Nel mirino ci sono 3-4 nomi con i quali rendere competitivo il nuovo gruppo“.

La società ha definito l’accordo con i giocatori: Pacelli, Davi, Sardone, Rizzitelli, Tollardo e con la bandiera Stendardo. La comitiva biancorossa potrà continuare ad avvalersi del mister in seconda Fabio Alfano, il preparatore atletico Daniele Guidietti e quello dei portieri Daniele Carrus.