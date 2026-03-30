Assistenza domiciliare, si cercano operatori a Fiumicino

La cooperativa Octopus avvia una selezione per servizi rivolti a minori, adulti e anziani con disabilità

Opportunità di lavoro nel settore socio-assistenziale a Fiumicino. La cooperativa sociale Octopus ha avviato una ricerca di personale per potenziare i servizi di assistenza domiciliare rivolti a minori, adulti e anziani con disabilità sul territorio comunale.

La selezione riguarda operatori da inserire con contratti part-time o full-time, con possibilità sia di impiego a tempo determinato che indeterminato, e con previsione di 14 mensilità. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 20:00, con turnazioni organizzate in base alle esigenze operative.

Tra i requisiti fondamentali richiesti figura l’essere automuniti, considerato indispensabile per lo svolgimento delle attività sul territorio. Costituiscono titolo preferenziale qualifiche professionali in ambito socio-assistenziale, come OSS (Operatore Socio Sanitario), OSA (Operatore Socio Assistenziale), assistente familiare/ADEST, OTA (Operatore Tecnico Assistenziale) o titoli affini.

È comunque prevista la possibilità di inserimento anche per candidati privi di qualifica specifica, purché in possesso di almeno cinque anni di esperienza certificata nei servizi alla persona. Completano il profilo richiesto buone capacità relazionali, empatia e predisposizione al lavoro con persone fragili.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo info@cooperativaoctopus.it, allegando un curriculum aggiornato. Non sono previste informazioni tramite social o telefono. I candidati ritenuti idonei saranno successivamente contattati per un colloquio conoscitivo in presenza.