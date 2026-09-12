Maccarese torna indietro nel tempo con “La Terra del Drago”

Il 27 settembre la II edizione della rievocazione storica di Maccarese: dame, cavalieri, damigelle e armigeri protagonisti al Castello San Giorgio
“Vuoi essere dama o cavaliere? Damigella o armigero? Partecipa anche tu! Il 27 settembre Maccarese torna indietro nel tempo con la II edizione de “La Terra del Drago”, rievocazione storica di Maccarese (clicca qui)
Medioevo o Rinascimento? Scegli a quale epoca appartenere.
Un’occasione unica per vivere da protagonisti la storia nella splendida cornice del Castello San Giorgio di Maccarese, in un’atmosfera magica e speciale. Chiama il numero 331 3952765 e vieni a scegliere il tuo abito d’epoca.” Si legge in una nota degli organizzatori.