Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 14 Settembre 2026

Presidio delle accompagnatrici del trasporto scolastico

Fiumicino, davanti la sede comunale il presidio delle accompagnatrici del trasporto scolastico

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Trasporto scolastico
Articoli correlati
Video

Presidio delle accompagnatrici del trasporto scolastico

lunedì, 14 Settembre 2026
Lettere

Il vecchio faro non può più aspettare

lunedì, 14 Settembre 2026
Spettacolo

“Serbatoio d’Arte 2026”, a Fiumicino una serata dedicata a musica, danza e spettacolo

lunedì, 14 Settembre 2026
Lettere

Trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, l’appello di una mamma al Sindaco

lunedì, 14 Settembre 2026
Cronaca

Le assistenti dello scuolabus minacciano un presidio davanti alla sede comunale di Fiumicino

lunedì, 14 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci