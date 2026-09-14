Il vecchio faro non può più aspettare

Dopo anni di abbandono, è tempo di decidere quale futuro dare a un’area strategica per Fiumicino

Gentile Direttore, Fiumicino è un Comune molto vasto, ricco di storia, natura, mare e luoghi che potrebbero rappresentare una grande opportunità per tutto il territorio.

Un esempio è la zona del vecchio faro all’Isola Sacra, un’area rimasta per molti anni in una situazione di sostanziale abbandono e che oggi è al centro di nuove prospettive di sviluppo, tra cui quella legata al porto crocieristico.

È giusto discutere, approfondire e valutare con attenzione ogni progetto, considerando l’impatto sul territorio, sull’ambiente, sulla viabilità e sulla qualità della vita dei cittadini. Ed è altrettanto importante che questo confronto avvenga sulla base di informazioni chiare, dati concreti e una visione complessiva del futuro della città.

Su temi di questa portata è naturale che esistano opinioni diverse. C’è chi vede nelle nuove opere un’opportunità di sviluppo, occupazione e rilancio del territorio e chi, invece, teme conseguenze negative sull’ambiente e sugli equilibri di un’area particolarmente delicata. Entrambe le posizioni meritano ascolto e rispetto.

Ciò che però dovrebbe unire tutti è un principio semplice: quell’area non può continuare a rimanere sospesa nel tempo. Da troppo tempo il vecchio faro e il territorio circostante attendono una prospettiva concreta. Un luogo affacciato sul mare, inserito in un contesto di grande valore paesaggistico, potrebbe diventare un punto di riferimento non soltanto per l’Isola Sacra, ma per l’intero Comune di Fiumicino.

Per questo sarebbe auspicabile che il dibattito non si limitasse a stabilire chi è favorevole e chi è contrario a un singolo progetto. La vera domanda dovrebbe essere più ampia: quale futuro vogliamo dare a quest’area?

I cittadini, alla fine, dovranno poter capire con chiarezza quali siano le possibilità reali: valorizzare quell’area attraverso un nuovo progetto oppure individuare soluzioni alternative capaci comunque di restituire alla città un luogo che da troppo tempo attende di essere recuperato.

Qualunque sia la strada scelta, servono tempi certi, trasparenza e soprattutto una visione. Lasciare tutto com’è non può essere considerata una soluzione.

Fiumicino ha enormi potenzialità e proprio per questo dovrebbe riuscire a conciliare sviluppo, tutela dell’ambiente, valorizzazione della propria storia e qualità della vita. Non sono necessariamente obiettivi incompatibili, purché le decisioni vengano prese con serietà e guardando non soltanto all’oggi, ma alla città che vogliamo lasciare alle prossime generazioni.

Il vecchio faro potrebbe diventare il simbolo di questa sfida: non scegliere tra sviluppo e tutela, ma trovare il modo migliore per restituire valore a un luogo che appartiene alla storia e al futuro di Fiumicino.

Lettera inviata da: Franco F.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it