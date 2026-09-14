Trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, l’appello di una mamma al Sindaco

“A pochi giorni dall’inizio della scuola ancora nessuna comunicazione su orari, operatori e percorsi. Le famiglie chiedono chiarezza e certezze”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della sig.a Giovanna, madre di un ragazzo con disabilità che usufruisce del servizio di trasporto scolastico, che ha inviato al Sindaco di Fiumicino e trasmesso per conoscenza anche alla redazione di Fiumicino Online.

Nella lettera la mamma esprime la forte preoccupazione delle famiglie per la mancanza, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, di informazioni relative all’organizzazione del servizio: dagli orari agli operatori, fino ai percorsi e agli eventuali cambiamenti legati alla nuova gestione amministrativa. A destare ulteriore apprensione sono anche le notizie riguardanti la situazione dei lavoratori impegnati nel servizio.

“Signor Sindaco, le scrivo come genitore di un ragazzo che usufruisce del servizio di trasporto dedicato agli studenti con disabilità e che frequenta la scuola pubblica della nostra città.

Desidero ricordare che già durante l’estate le famiglie come la mia affrontano settimane complesse: la sospensione dei servizi scolastici e di supporto ci costringe a riorganizzare completamente la routine quotidiana, spesso senza avere permessi lavorativi sufficienti a coprire tutte le esigenze dei nostri figli. È un periodo che richiede presenza costante, adattamento e una gestione familiare molto delicata.

Ora, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, questa fragilità si somma a un’ulteriore preoccupazione: non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione sul servizio di trasporto. Non conosciamo orari, operatori, percorsi, né eventuali cambiamenti legati al recente passaggio del servizio a una nuova area amministrativa.

A questo si aggiunge un elemento che ci allarma ulteriormente: leggiamo dai comunicati che i dipendenti coinvolti nel servizio non vedrebbero garantiti pienamente i propri diritti.

Questa notizia ci preoccupa profondamente, perché sappiamo bene che i nostri ragazzi hanno bisogno di organizzazioni solide, serene e ben tutelate. Un servizio fragile, con personale incerto o non adeguatamente supportato, non può garantire la continuità e la sicurezza di cui i nostri figli necessitano.

Per loro, che hanno esigenze specifiche, routine da rispettare e tempi che non possono essere improvvisati, nulla può essere lasciato al caso. L’incertezza sul trasporto rischia di compromettere non solo l’avvio sereno della scuola, ma anche il loro equilibrio quotidiano e quello delle nostre famiglie.

Il trasporto non è un dettaglio organizzativo: è ciò che permette ai nostri ragazzi di raggiungere la scuola, di vivere la loro giornata con continuità, di sentirsi parte della comunità.

Per questo chiediamo con urgenza chiarezza, comunicazione e attenzione su un servizio che per noi è essenziale. Confidiamo che l’Amministrazione comprenda la delicatezza della situazione e intervenga tempestivamente per garantire un trasporto efficiente, sicuro e rispettoso delle necessità dei nostri figli, e che tuteli anche chi ogni giorno lavora per rendere possibile questo servizio”.

Lettera inviata da: Giovanna F.

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