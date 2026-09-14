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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 14 Settembre 2026

“Serbatoio d’Arte 2026”, a Fiumicino una serata dedicata a musica, danza e spettacolo

Sabato 19 settembre, dalle 18.30, il Parco pubblico Simone Costa ospiterà esibizioni di danza, canto, musical e teatro

 

 

Una serata all’insegna dell’arte e dello spettacolo, con musica, danza, canto e teatro protagonisti in uno degli spazi verdi della città. Sabato 19 settembre, a partire dalle 18.30, il Parco pubblico Simone Costa ospiterà “Serbatoio d’Arte 2026”, iniziativa patrocinata dall’Amministrazione comunale di Fiumicino.

 

 

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di valorizzare le diverse forme di espressione artistica, offrendo al pubblico un programma ricco e variegato.

 

 

Nel corso della serata sul palco si alterneranno esibizioni di danza, musica, teatro musical e canto, dando spazio a differenti linguaggi dello spettacolo e dell’intrattenimento.

 

 

A rappresentare l’Amministrazione comunale di Fiumicino sarà l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

 

 

“Serbatoio d’Arte 2026” si inserisce così nel calendario degli appuntamenti dedicati alla cultura e alla socialità sul territorio, trasformando per una sera il Parco Simone Costa in un luogo d’incontro tra pubblico, artisti e spettacolo.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
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Parco Simone Costa Serbatoio d'Arte Stefano Costa
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