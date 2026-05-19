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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 19 Maggio 2026

Fiumicino celebra la cultura con la 17ª edizione di Cadenze Letterarie

Giovedì 21 maggio appuntamento gratuito a La Grooveria con il romanzo di Libera Valente e gli interventi di artisti, psicologi e operatori culturali

 

 

Fiumicino si prepara ad accogliere la 17ª edizione di Cadenze Letterarie. L’appuntamento è per giovedì 21 maggio alle ore 19:00 presso La Grooveria sul Lungomare della Salute 53A, con ingresso gratuito. Al centro della serata il format “Tra Pagine, Suoni e Visioni”, che unisce letteratura, arte e musica dal vivo.

 

Come è noto l’evento è promosso da Rockin’ Lovers ETS, realtà attiva nella diffusione culturale e nella valorizzazione delle arti come strumenti di connessione sociale.

 

Protagonista è il libro “Vorrei essere come lei” di Libera Valente. L’opera si inserisce nel percorso narrativo dell’autrice, centrato su relazioni, identità e crescita personale.

 

La storia segue Gemma, un’adolescente che trascorre un’estate a casa del padre per recuperare un debito scolastico. È un periodo di distanza da una madre percepita come troppo ansiosa e, allo stesso tempo, di ritorno a ricordi difficili. In questo contesto, la protagonista affronta insicurezze personali e situazioni complesse: l’incontro con un ragazzo accusato di un crimine, un episodio di tentato omicidio e i segreti custoditi dal padre. Accanto a questi elementi, si sviluppa anche una dimensione più intima e quotidiana, fatta di amicizie – come quella con un cucciolo di husky – giornate di studio, momenti al mare e incomprensioni emotive. Un percorso che accompagna Gemma verso una maggiore consapevolezza di sé.

 

La presentazione sarà moderata da Dino Tropea. Interverranno Sergio Mingrone, scrittore e appassionato culturale, la psicologa Sonia Buscemi e la bibliotecaria ed educatrice Patrizia Ercolani, in un dialogo tra narrazione e lettura psicologica dei contenuti.

 

La serata sarà arricchita anche dal contributo artistico del maestro Giuseppe Basso, presente con una proposta visiva che accompagnerà il dialogo tra parole e musica, rafforzando l’esperienza immersiva dell’evento. La partecipazione dell’artista è resa possibile grazie alla sinergia tra Cadenze Letterarie e la galleria internazionale Area Contesa Art Design.

 

La musica dal vivo sarà affidata a Ezio Natale, musicista, compositore e produttore con un percorso artistico sviluppato tra ricerca sonora e produzione musicale. Nel corso della sua carriera ha lavorato su progetti che intrecciano sperimentazione e narrazione, portando sul palco una performance capace di accompagnare il racconto della serata e creare un dialogo diretto tra suono ed emozione.

 

Tra gli interventi anche quello della Dott.ssa Valentina Spagnolo, giornalista pubblicista e direttrice di Nuovaera Magazine. La rivista online nasce da un progetto editoriale che mette al centro la persona, con attenzione all’attualità, ai temi sociali e alla qualità dell’informazione. Il modello è quello di un periodico che unisce approfondimento e leggerezza, con contributi di esperti e uno sguardo su cultura, benessere, lifestyle e territorio. L’obiettivo è offrire contenuti affidabili e accessibili, capaci di accompagnare il lettore nella comprensione del presente e nelle scelte quotidiane. La presenza di Nuovaera Magazine si inserisce nel percorso di Cadenze Letterarie, rafforzando un dialogo già avviato tra linguaggi e sensibilità diverse, con un’attenzione condivisa alla qualità dei contenuti e al valore della persona, in particolare attraverso l’approfondimento dedicato all’arte e alla letteratura.

 

Per i cittadini si tratta di un’occasione concreta per partecipare a un momento culturale accessibile sul territorio, che unisce libro, arte e musica in uno spazio pubblico.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Cadenze letterarie Dino Tropea
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