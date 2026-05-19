Domenico Parente tra le eccellenze premiate al Gran Premio Internazionale di Venezia

Al Vice Presidente IPA Fco un attestato al merito per il costante impegno nel sociale e nella sicurezza

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto presso la prestigiosa Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio di Via della Pisana, a Roma, il Gran Premio Internazionale di Venezia, ambito riconoscimento fondato nel 1947 con l’obiettivo di omaggiare le arti e la cultura in ogni espressione.

Con gli anni la premiazione del Leone D’Oro è divenuta una riconoscenza di merito assegnata a personaggi impegnati nel settore dell’imprenditoria, della pace, dello sport, della diplomazia, legalità, sociale e solidarietà.

Nel contesto dell’evento di premiazione Domenico Parente, Vice Presidente IPA Fco, ha ricevuto, dalle mani del presidente Sileno Candelaresi, un riconoscimento al merito per il costante impegno nelle tematiche della sicurezza pubblica, del sociale e della cooperazione. L’iniziativa, moderata da Luz Adriana Sarcinelli, si è tenuta alla presenza di autorità istituzionali, esponenti del settore della cultura, dell’arte e dell’imprenditoria.

Tra gli altri premiati per il territorio, insieme a Parente, il ristoratore di Fiumicino Mimmo Cirillo e il consigliere Mauro Stasio, congiuntamente con altri professionisti, personaggi dello sport e del mondo della comunicazione.

L’evento celebra, infatti, la dedizione di donne e uomini, italiani ed esteri, che contribuiscono attivamente alla ricerca della pace, dello sviluppo economico e della valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo.

Domenico Parente, dopo la premiazione avvenuta presso la Sala Zuccari, della Presidenza del Senato della Repubblica, ha ricevuto questo ulteriore premio a testimonianza della sua quotidiana attenzione alle problematiche inerenti la pubblica incolumità ed il sostegno sociale.

Per il Vice Presidente dell’IPA (Fco), International Police Association, è stato un vero onore essere nuovamente insignito di tale riconoscimento insieme ad illustri personaggi italiani ed esteri, ricevendo la pergamena al merito da parte del Comitato del Leone D’Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia.

Parente nel territorio, dopo il suo incarico di Delegato alla Sicurezza per il Comune di Fiumicino, è stato eletto nel 2025 Vice Presidente IPA (Fco), organizzazione riconosciuta in tutto il mondo per la promozione della collaborazione e il senso di appartenenza tra i membri delle diverse forze di Polizia, mediante una rete internazionale di crescita professionale e condivisione delle competenze in tema di sicurezza.