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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 19 Maggio 2026

Fregene, al via il “Cleaning Day”: cittadini e balneari insieme per salvare le spiagge

Giovedì 21 maggio all’Oasi WWF Macchiagrande parte il “Progetto Oasi”: pulizia del lungomare, educazione ambientale e buone pratiche sostenibili per il futuro del litorale

 

di Dario Nottola

 

Giovedi 21 Maggio, alle 14.30, è in programma il “Cleaning Day – Le spiagge di Fregene”. Un’iniziativa dedicata alla sostenibilità, alla partecipazione e alla cura del territorio. Una giornata che unisce ambiente, turismo slow e collaborazione tra cittadini, associazioni e operatori del litorale. Il ritrovo è all’ Oasi di WWF Macchiagrande – Fregene.

 

Nel giorno in cui prenderà il via il “Progetto OASI”, l’iniziativa che unisce WWF e balneari aderenti a Confcommercio Litorale Sud, cittadini e volontari saranno protagonisti di un’azione concreta di cura e valorizzazione del territorio: la pulizia di un tratto del lungomare di Fregene.

 

“Un gesto semplice ma importante che lancia un messaggio chiaro: la sostenibilità e il turismo del futuro partono dalla tutela delle nostre spiagge, dalla collaborazione e dall’amore per il territorio. Perché prendersi cura del mare significa prendersi cura della comunità”, sottolineano i promotori.

 

Il “Progetto Oasi”, nei prossimi cinque anni, prevede eventi comuni, raccolte fondi per la natura, condivisione delle attività attraverso i social, ma anche iniziative di educazione ambientale in spiaggia e recupero di aree dunali che potranno essere vissute in maniera corretta e non impattante nel periodo balneare.

 

 

Al tempo stesso, coloro che hanno sottoscritto la partnership con il Wwf: Buena Onda, Havana Beach, Poita Baech, Waterfront, Controvento, Singita Miracle Beach e Moai Beach saranno sempre più in prima linea nell’adozione di una comune politica ambientale. Una condivisione di buone pratiche sostenibili che vanno dalla corretta gestione dei rifiuti in spiaggia, al risparmio idrico ed elettrico, agli acquisti verdi.

 

 

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Tags
Fregene Oasi Pulizia spiaggia
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