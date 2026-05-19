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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 19 Maggio 2026

Gran Premio Internazionale di Venezia, al consigliere Mauro Stasio conferita pergamena riconoscimento al merito

“Essere solidali è un dovere di tutti, una responsabilità collettiva”

 

Un riconoscimento al merito per l’impegno sociale, la professionalità e l’attenzione costante verso le persone più fragili. Al Consigliere Mauro Stasio è stata conferita nel corso della cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia Leone d’Oro,  svoltasi presso la Sala Mechelli, una pergamena a riconoscimento al merito, alla presenza di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte e dell’imprenditoria.

 

 

 

Il premio conferito a Stasio rappresenta un attestato per il lavoro portato avanti negli anni nel campo delle politiche sociali, con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, tema che da sempre caratterizza il suo percorso umano e istituzionale.

 

 

 

Durante il suo intervento il Consigliere ha voluto dedicare il riconoscimento alla propria famiglia e all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Baccini.

 

 

 

“Da tutta la vita mi occupo di politiche sociali con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie – ha dichiarato Stasio – Essere solidali è un dovere di tutti, una responsabilità collettiva. Il riconoscimento ricevuto oggi assume per me un significato che va oltre il premio personale; è un messaggio di attenzione verso il mondo del sociale e verso tutte quelle realtà che quotidianamente operano per costruire una comunità veramente inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più vulnerabili.”

 

 

 

Nel corso degli anni Mauro Stasio ha promosso numerose iniziative dedicate al supporto delle famiglie e alla sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità, portando avanti un lavoro spesso silenzioso ma costante sul territorio. Tra i progetti più significativi figurano la realizzazione della prima spiaggia inclusiva del litorale di Fiumicino “Una spiaggia per tutti”, il Centro Diurno “La Casa di Enzo” e il progetto “Dopo di Noi”, pensato per garantire alle persone con disabilità maggiore autonomia e indipendenza.

 

 

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Mauro Stasio
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