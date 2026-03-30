Fiumicino, Cadenze Letterarie cambia scala: tra libro, arte e cinema si apre una nuova fase culturale

La serata del 26 marzo segna un passaggio concreto e apre alla 15ª edizione del 16 aprile

Non è stata una semplice presentazione letteraria. La serata di Cadenze Letterarie & Rockin’ Lovers presso La Groviera dedicata a “Non vi sarà l’inferno” di Luigi Casa e Monica Vincenzi ha segnato un passaggio reale: da evento a spazio culturale in cui linguaggi diversi iniziano a dialogare in modo strutturato.

Moderato da Dino Tropea, l’incontro ha coinvolto Sergio Mingrone, Sonia Buscemi e Maria Grazia Imbimbo, costruendo un confronto che ha superato il racconto del libro per entrare nei suoi nodi centrali: coscienza, memoria e responsabilità individuale.

“La colpa non è un luogo, ma uno stato mentale”, ha spiegato la dott.ssa Sonia Buscemi, portando il tema dell’inferno su un piano interiore.

L’autore Luigi Casa ha aggiunto: “Dentro un romanzo c’è quasi tutto dello scrittore”, fino al cuore del messaggio: “Il senso del lavoro è la capacità di uscire dal nostro inferno interiore”.

Il confronto si è ampliato con Sergio Mingrone, che ha riportato il discorso sulla dimensione familiare: “I legami che si tramandano possono anche intrappolarci. A volte è necessario romperli per vivere davvero”.

Una riflessione che il regista Riccardo Ferrero ha esteso al piano collettivo: “Siamo una grande famiglia, e dobbiamo avere più cura di quello che diciamo”.

A chiudere, la dott.ssa Maria Grazia Imbimbo: “La coscienza può essere un giudice interiore, ma anche una connessione più ampia”.

Elemento rilevante della serata è stato il quadro “L’Osservatore Silenzioso” del maestro Salvatore Fazio, che ha trasformato la presentazione in un’esperienza visiva, rendendo concreta la riflessione sull’inferno interiore.

La componente musicale ha visto protagoniste le giovani Flavia e Melissa, apprezzate anche dal musicista Ezio Natale, presente in sala.

Il momento di svolta è arrivato con l’annuncio di Riccardo Ferrero: una nuova produzione cinematografica coinvolgerà anche Fiumicino, con un cast di rilievo nazionale, confermando la crescita del progetto.

La serata sarà inoltre visibile attraverso un video dedicato realizzato da Play Network TV, con la presenza di Fabio Varrone, che documenta l’evento e ne amplia la diffusione anche sul piano digitale.

https://www.youtube.com/live/D2AbrvN0ea0?si=aCv9RwfKnfj6JV8z

La serata del 26 marzo consegna un dato chiaro: a Fiumicino si sta costruendo un luogo in cui libro, arte, musica e cinema iniziano a dialogare in modo concreto.

Cadenze Letterarie entrano così in una nuova fase, che proseguirà con la 15ª edizione in programma giovedì 16 aprile alle ore 19:00 a Fiumicino.

Un nuovo appuntamento che vedrà al centro “Gocce di Memoria” di Nadia Fabbrocino, con la moderazione di Dino Tropea e il dialogo con Sergio Mingrone, Sonia Buscemi e Maria Grazia Imbimbo.

La serata sarà arricchita anche dalla presentazione dell’opera artistica di Franco Piratoni, confermando il dialogo tra letteratura e arti visive che caratterizza il progetto e aprendo a possibili sinergie con realtà espositive di rilievo come la galleria internazionale Area Contesa Arte Design di via Margutta.