“Festa della Primavera”, Fregene tra sapori, musica e solidarietà

Domenica 17 maggio Via della Pineta si anima con mercatini, cucina di mare e passeggiate tra storia e natura

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Vivere Fiumicino “Fregene” ha organizzato, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, la “Festa della Primavera”, evento ludico, culturale e sociale promosso per celebrare una delle località del territorio che per antonomasia vive il suo splendore con l’arrivo della bella stagione.

La prossima domenica 17 maggio, dalle ore 10.00 fino a sera, in Via della Pineta di Fregene, nei pressi del Parco Giochi e di “Sawadee” saranno organizzate una serie di iniziative con gli stand del Mercatino “Chi cerca trova” che proporranno antiquariato, artigianato, prodotti a km 0, giochi per bambini e giostre.

Nel contesto della festa sarà data voce alla solidarietà con la presenza dello stand di “Telethon”, la fondazione che si occupa da decenni di dare una risposta ai pazienti che affrontano malattie genetiche rare, spesso sconosciute, dimenticate dai grandi investimenti pubblici e privati.

Dalle ore 12.00 spazio alla parte gastronomica dell’evento con la proposta di menù a base di pasta con le telline e frittura di calamari, il tutto accompagnato da musica live.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, karaoke e stornellatori romani. Nel contesto della festa è stata, altresì, organizzata la lotteria gratuita “Un premio per Fregene” rivolta a tutti i presenti, con l’estrazione di un premio offerto dagli sponsor.

Sempre nella mattinata di domenica 17 maggio l’Associazione Vivere Fiumicino “Fregene” ha promosso una camminata nella località balneare tra storia, cinema e natura con un percorso che si snoderà tra le stradine della perla del Tirreno, fra le ville del passato e la pineta monumentale, immersi nella storia e nella cultura.