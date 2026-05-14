Al Castello di Giulio II la mostra “In Hoc Signo”: viaggio nelle origini del Cristianesimo tra Ostia e Porto

All’inaugurazione del 20 maggio sarà presente la vicesindaco Giovanna Onorati

La vice sindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, sarà presente all’inaugurazione della Mostra “IN HOC SIGNO. Testimonianze cristiane tra Ostia e Porto” (a cura di Alessandro D’Alessio, Dario Daffara e Cristina Genovese), che si terrà mercoledì 20 maggio alle 17 presso il Castello di Giulio II, Ostia Antica.

La mostra sarà dedicata all’affermazione e alla diffusione del Cristianesimo tra Ostia e Porto.

Saranno esposte al pubblico le testimonianze più rappresentative, relative alla cultura materiale e storico-artistica, del primo Cristianesimo nel territorio ostiense e portuense, partendo dalla coesistenza di più religioni nel III secolo d.C. all’affermazione definitiva della nuova fede tra IV e V secolo, fino all’Alto Medioevo.

La mostra si conclude con un quadro sulle più recenti indagini antropologiche effettuate nei due distretti di Ostia e di Porto, che aiutano a fornire importanti informazioni sulle peculiarità degli individui che popolavano tale territorio.

Tutte queste testimonianze restituiscono l’entità e la complessità delle manifestazioni monumentali e storico-artistiche dei primi secoli del Cristianesimo: emerge l’immagine di un territorio complesso e articolato, nel quale Ostia e Portus sono i principali poli di diffusione della nuova religione, ruolo che i due centri hanno saputo mantenere e accrescere anche nel corso del medioevo e dell’età moderna e, in alcuni casi, fino ad oggi.