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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 14 Maggio 2026

Cerchi lavoro? A Fiumicino arriva il Recruiting Day per lo scalo aeroportuale

Aviation Services S.p.A. seleziona personale per bagagli, pulizie di bordo, scalo e assistenza ramp. Curriculum entro il 3 giugno

 

 

Il Comune di Fiumicino ospiterà venerdì 5 giugno il “Recruiting Day” organizzato da Aviation Services S.p.A., dedicato alla selezione di personale da impiegare presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino.

 

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la Sala CRAL del Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78.

 

Le figure professionali ricercate sono:

 

– addetti/e carico e scarico bagagli;
– addetti/e pulizie di bordo;
– addetti/e di scalo;
– ramp agent.

 

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro mercoledì 3 giugno 2026, trasmettendo il curriculum vitae all’indirizzo email: lavoraconnoi@as-airport.it specificando nell’oggetto della mail: Recruiting Day Fiumicino.

 

Come indicato dagli organizzatori, dopo l’invio del curriculum non è prevista alcuna conferma di partecipazione: i candidati dovranno presentarsi direttamente venerdì 5 giugno dalle 10 alle 17 presso la sala CRAL del comune.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
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Aeroporto cerco lavoro lavoro Recruiting Day
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