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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 14 Maggio 2026

Triste scoperta a Focene: delfino senza vita sulla riva

Il mammifero marino è stato trovato nelle prime ore del mattino vicino alla scogliera anti erosione

 

 

Triste ritrovamento sulla spiaggia di Focene: un delfino è stato trovato, nelle prime ore del mattino, senza vita sulla battigia a ridosso della scogliera anti erosione. A quanto si è appreso, l’esemplare, adulto, avrebbe una lunghezza tra gli 1,5 ed i 2 metri.

 

 

La Capitaneria di Porto di Roma ha attivato le procedure di rito per un eventuale esame veterinario della carcassa per la conseguente rimozione e lo smaltimento.

 

 

Il decesso potrebbe essere attribuito cause naturali. Non presenterebbe segni di lesioni od urti, ad esempio, con eliche.

 

L’ultimo ritrovamento di un delfino spiaggiato sul litorale di Fiumicino si era verificato il 25 agosto scorso: era spiaggiato sul litorale tra Focene e Fregene, nel tratto antistante l’oasi di Macchiagrande. Si trattava di un tursiope femmina, di età adulta, di circa 49 kg e lungo circa 4 metri.

 

 

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Delfino Focene
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