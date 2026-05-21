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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Maggio 2026

“Battisti InCanto”, musica e solidarietà nel cuore di Fiumicino

dAltroCanto & dintorni torna sul palco con un concerto benefico dedicato alla memoria di Martina Scialdone

 

di Dario Nottola

 

 

dAltroCanto & dintorni scende nuovamente in campo attivamente per la solidarietà. Il noto Coro del nostro territorio, sotto lo slogan “Cantare è la nostra passione, ma ci sono concerti più speciali di altri…”, il 27 maggio, proporrà il concerto di beneficenza “Battisti InCanto” con i brani più noti arrangiati a 4 voci del grande cantautore di Poggio Bustone in sodalizio con Mogol.

 

Quello che andrà in scena, presso la Base A.M. di Fiumicino, sarà un evento di quelli straordinari: “Canteremo a favore dell’associazione GML GiuridicaMente Libera, in memoria di Martina Scialdone”. Siamo onorati di ricordare questa giovane ragazza volata via troppo presto, per tenere i riflettori sempre accesi sul tema della violenza contro le donne”, sottolinea il Maestro Emiliano Ciardulli, Sound Designer Musician.

 

Il gruppo ad oggi , dopo 10 anni di attività, conta una quarantina di elementi, tutti residenti tra Fregene, Maccarese, Fiumicino e dintorni. Al gruppo consolidato dei coristi è affiancata una band composta da batteria, percussioni, basso, chitarra, tastiere e flauto.

 

“Da un paio di anni – aggiunge – portiamo in giro uno spettacolo che ci ha regalato tantissime soddisfazioni, ‘Battisti inCanto’, uno spettacolo interamente basato sui brani della coppia Mogol-Battisti riarrangiati per la nostra formazione attuale”.

 

Prossime eventi in cui si potrà applaudire l’ensemble corale saranno il 13 giugno alla festa patronale di sant’Antonio da Padova a Maccarese, ed il 9 luglio per l’iniziativa dei giovedì pedonali su via Castellammare a Fregene.

 

 

 

 

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dAltroCanto Emiliano Ciardulli Martina Scialdone
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