Fiumicino, questa mattina omaggio al Senatore Giovan Battista Grassi nel centenario della sua scomparsa

Al cimitero monumentale di via Portuense la cerimonia commemorativa con istituzioni, studenti e rappresentanti del territorio

Si è svolta questa mattina, presso il cimitero monumentale di via Portuense, la cerimonia di commemorazione in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’illustre Prof. Senatore Giovan Battista Grassi, avvenuta a Roma il 4 maggio 1925.

Alla commemorazione hanno preso parte autorità religiose, civili e militari, rappresentanti della Pro Loco di Fiumicino e alcuni alunni delle scuole del territorio, presenti per rendere omaggio a una delle figure più autorevoli della storia scientifica italiana.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, su delega del Sindaco Mario Baccini, è intervenuto l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, che ha ricordato il grande contributo scientifico e culturale lasciato da Giovan Battista Grassi, punto di riferimento nel campo della ricerca e della medicina.

“Ricordare oggi il Professor Grassi significa rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita alla scienza, alla ricerca e al progresso della collettività – ha dichiarato l’Assessore Stefano Costa – La memoria di personalità così autorevoli rappresenta un patrimonio culturale prezioso che le istituzioni hanno il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni. Solo attraverso la conoscenza della nostra storia e delle nostre radici è possibile costruire una società più consapevole e partecipe.”

La cerimonia si è conclusa in un clima di raccoglimento e partecipazione, nel segno del ricordo e della valorizzazione dell’eredità morale e scientifica lasciata dal Prof. Senatore Giovan Battista Grassi.