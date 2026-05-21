Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Maggio 2026

Fiumicino, questa mattina omaggio al Senatore Giovan Battista Grassi nel centenario della sua scomparsa

Al cimitero monumentale di via Portuense la cerimonia commemorativa con istituzioni, studenti e rappresentanti del territorio

 

Si è svolta questa mattina, presso il cimitero monumentale di via Portuense, la cerimonia di commemorazione in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’illustre Prof. Senatore Giovan Battista Grassi, avvenuta a Roma il 4 maggio 1925.

 

 

Alla commemorazione hanno preso parte autorità religiose, civili e militari, rappresentanti della Pro Loco di Fiumicino e alcuni alunni delle scuole del territorio, presenti per rendere omaggio a una delle figure più autorevoli della storia scientifica italiana.

 

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, su delega del Sindaco Mario Baccini, è intervenuto l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, che ha ricordato il grande contributo scientifico e culturale lasciato da Giovan Battista Grassi, punto di riferimento nel campo della ricerca e della medicina.

 

“Ricordare oggi il Professor Grassi significa rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita alla scienza, alla ricerca e al progresso della collettività – ha dichiarato l’Assessore Stefano Costa – La memoria di personalità così autorevoli rappresenta un patrimonio culturale prezioso che le istituzioni hanno il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni. Solo attraverso la conoscenza della nostra storia e delle nostre radici è possibile costruire una società più consapevole e partecipe.”

 

La cerimonia si è conclusa in un clima di raccoglimento e partecipazione, nel segno del ricordo e della valorizzazione dell’eredità morale e scientifica lasciata dal Prof. Senatore Giovan Battista Grassi.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
costa G B Grassi
Articoli correlati
Politica

Fiumicino, convocato il Consiglio comunale per martedì 26 maggio

giovedì, 21 Maggio 2026
Cronaca

Lunedì 1 giugno chiusura delle scuole d’infanzia comunali

giovedì, 21 Maggio 2026
Attualità

Fiumicino e Ostia unite dalla storia: inaugurata al Castello di Giulio II di Ostia Antica la mostra “In Hoc Signo”

giovedì, 21 Maggio 2026
Cronaca

Fiumicino, questa mattina omaggio al Senatore Giovan Battista Grassi nel centenario della sua scomparsa

giovedì, 21 Maggio 2026
Cronaca

Focene, rimossa la carcassa del delfino spiaggiato sul litorale

giovedì, 21 Maggio 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci