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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Maggio 2026

Lunedì 1 giugno chiusura delle scuole d’infanzia comunali

Disposta con ordinanza sindacale la sospensione delle attività educative in occasione del ponte del 2 giugno

 

 

Per la giornata di lunedì 1° giugno 2026, con apposita ordinanza sindacale, è stata disposta la chiusura delle scuole d’infanzia comunali, in occasione del ponte per la Festa della Repubblica del 2 giugno.

 

Il provvedimento riguarda le scuole d’infanzia comunali: L’Aquilone, Il Faro Incantato, Lo Scarabocchio, La Scatola Magica, La Giostra, L’Arcobaleno e La Coccinella.

 

La decisione si è resa necessaria in considerazione della chiusura, nella stessa giornata, dei plessi scolastici statali presso cui le strutture comunali sono ubicate.

 

 

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