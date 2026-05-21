Lunedì 1 giugno chiusura delle scuole d’infanzia comunali

Disposta con ordinanza sindacale la sospensione delle attività educative in occasione del ponte del 2 giugno
Per la giornata di lunedì 1° giugno 2026, con apposita ordinanza sindacale, è stata disposta la chiusura delle scuole d’infanzia comunali, in occasione del ponte per la Festa della Repubblica del 2 giugno.
Il provvedimento riguarda le scuole d’infanzia comunali: L’Aquilone, Il Faro Incantato, Lo Scarabocchio, La Scatola Magica, La Giostra, L’Arcobaleno e La Coccinella.
La decisione si è resa necessaria in considerazione della chiusura, nella stessa giornata, dei plessi scolastici statali presso cui le strutture comunali sono ubicate.